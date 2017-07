Emprego vai cair, prevê Bruxelas

Apesar da atual euforia em relação à descida das taxas de desemprego em vários países europeus, “mais cedo ou mais tarde, o emprego vai diminuir”, avisa a Comissão Europeia (CE) na “Análise Anual do Emprego e da Situação Social na Europa” publicada esta semana. Tendo sempre as evoluções demográficas como pano de fundo, que levarão a “restrições do fornecimento de mão de obra”, o documento esclarece que, no pior dos cenários, o crescimento do emprego será negativo daqui a cinco anos. Na melhor das hipóteses, o fenómeno poderá ocorrer apenas em 2032. Para que a economia continue a crescer, a Comissão recomenda “ganhos na produtividade do trabalho” que compensem este decréscimo.

Jovens pagam “preço elevado”

Também salientado na análise está o hiato entre rendimentos, consoante a faixa etária da população ativa. “O rendimento das gerações mais novas pode ser (temporariamente) subestimado devido ao adiamento da sua entrada no mercado de trabalho. Uma questão crucial nesta perspetiva é se as gerações mais novas terão a oportunidade de acompanhar e experienciar um aumento mais rápido dos salários, ao capitalizarem um investimento sem precedentes na educação”, especifica o relatório.

Nos últimos 30 anos, o salário dos jovens entre os 18 e os 35 anos caiu para valores abaixo da média da população, ao contrário do que aconteceu com os trabalhadores mais velhos. Por esse motivo e devido às “maiores dificuldades para encontrar trabalho” e à exposição a “formas atípicas de emprego, incluindo os contratos temporários”, a CE releva o “preço particularmente elevado a pagar pelas gerações mais jovens”.

Na União Europeia foram criados 10 milhões de postos de trabalho desde 2013. “Com mais de 234 milhões de pessoas empregadas, o emprego na UE nunca registou valores tão elevados, ao mesmo tempo que o desemprego regista o seu nível mais baixo desde dezembro de 2008”, nota a Comissão.