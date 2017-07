Eduardo Catroga: “EDP tem a razão moral do seu lado”

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, Eduardo Catroga, interpelou na semana passada vários membros do Governo para tentar desmontar “mitos que prejudicam a reputação da EDP e a economia portuguesa”, segundo uma carta que enviou, a que o Expresso teve acesso.

“Os acionistas da EDP consideram que têm do seu lado a razão técnica, a razão jurídica e a razão moral”, aponta Catroga numa missiva de dez páginas em que elenca as principais preocupações dos acionistas da empresa, na qual o Estado chinês detém uma participação de 25%.

A 2 de junho, as buscas do Ministério Público na sede da EDP e a constituição como arguidos de António Mexia (presidente executivo da EDP) e João Manso Neto (administrador) colocaram a elétrica no olho do furacão.

A investigação do Ministério Público partiu de denúncias feitas no final de 2011. Na carta agora enviada ao Governo, Eduardo Catroga nota que “a EDP, desde 2010, tem vindo a ser alvo de um grupo de pressão com base em falsos argumentos técnicos, mas sedutores do ponto de vista político e mediático”.

