Diz QE é bom negócio. Para alguns

Nem tudo o que pode ser contado conta e nem tudo o que conta pode ser contado.” A frase é de Albert Einstein e não é uma simplificação da sua Teoria da Relatividade. Também não é uma reflexão sobre política monetária. Só que, na verdade, estas palavras bem podiam ser aplicadas ao Banco Central Europeu (BCE). O objetivo principal da política monetária da zona euro é garantir uma inflação abaixo mas próxima de 2% — e isso é o que conta. Embora muitas vezes não se possa contar, com precisão, quanto fez o banco central por isso, porque há muitos fatores em jogo. Ao mesmo tempo, é fácil contar os euros dos lucros dos bancos centrais. E são muitos, mesmo que isso não seja o mais importante.

A política do BCE desde a crise financeira ajudou a engordar os lucros dos bancos centrais da zona euro. Houve um primeiro disparo logo em 2009, um segundo pico em 2012 (quando a crise da dívida esteve no auge) e uma nova subida a partir de 2015 com o programa de compra de dívida — conhecido pelo acrónimo QE (de quantitative easing, em inglês). Para alguns países, 2015 e 2016 são os anos em que os resultados mais melhoraram. Quem mais ganha com o QE são os países periféricos, devido ao desenho do programa, que deixa o grosso do risco (80%) e do retorno no banco central nacional. Por exemplo, é o Banco de Portugal (BdP) que tem a maior parte da dívida portuguesa comprada até agora — o total é de €28,2 mil milhões e apenas €5,6 mil milhões estão no BCE.

Leia mais na edição deste fim de semana