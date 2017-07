Costa elogia gestão e linha editorial da TVI

Quando recebeu gestores da Altice e da Media Capital, PM elogiou gestão, informação e produção da TVI. O recado passou

A comitiva de novos e velhos donos da Media Capital esteve em peso em Lisboa na semana passada, sendo, na sexta, recebida pelo primeiro-ministro: gestores da Altice, que comprou; da Media Capital, a comprada; e da Prisa, que vendeu. A comitiva — que haveria de reunir-se também com o ministro da Cultura, que tutela a comunicação social — ouviu as considerações do primeiro-ministro. E se o tema dos despedimentos na PT Portugal não esteve sobre a mesa, isso terá ajudado a que os gestores da Altice adotassem uma postura afável de “apresentação de cumprimentos”. Na reunião, apurou o Expresso, António Costa deixou elogios e preocupações — que foram ouvidos como recados.

Leia mais na edição deste fim de semana