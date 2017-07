Comissão Europeia tem fortes suspeitas de cartelização na indústria automóvel alemã

A revista alemã "Der Spiegel" publicou um artigo que admite a formação de um cartel entre cinco construtores alemães desde 1990 para concertação na redução de emissões de veículos diesel. A Comissão Europeia está a analisar informações

Cinco grandes construtores automóveis europeus estão a ser analisados pela Comissão Europeia por suspeitas de cartelização na redução de emissões poluentes em veículos com motores diesel. A fonte da informação foi a revista alemã "Der Spiegel" que afirma que existe um cartel entre os fabricantes alemães desde 1990. Juntamente com o gabinete alemão anti-cartel, Bruxelas está a analisar informações sobre a Audi, BMW, Daimler, Porsche e Volkswagen, referiu um porta-voz do executivo europeu.

A Comissão Europeia e a autoridade da concorrência alemã querem analisar todas as informações que possam confirmar a existência de cartel entre estas cinco marcas alemãs para saber se atuaramn em concertação na produção de veículos diesel, modelando o respetivo nível de emissões poluentes.

Para já, o porta-voz da Comissão considera que "é prematuro especular mais alguma informação”. A "Der Spiegel" noticiou sexta-feira que as marcas terão constituído 60 comités industriais com 200 membros para debaterem em conjunto vários temas de produção industrial, entre os quais os sistemas de tratamento de emissões.

Mais: a publicação refere que a Volkswagen informou, a 4 de julho, as autoridades alemãs sobre a existência de um comportamento anti concorrência.

Se a Comissão Europeia provar a existência de um cartel entre os cinco fabricantes, as marcas podem vir a ser multadas até 10% das receitas totais.

Esta avaliação de Bruxelas e da autoridade da concorrência alemã coincide com o anúncio da Mercedes e de três marcas do grupo Volkswagen de recolha de veículos a gasóleo. A Mercedes propôs recolher três milhões de veículos e a Audi, Porsche e Volkswagem querem rever 850 mil carros.

O Grupo Volkswagen esclarece que a recolha destes 850 mil automóveis Audi, Porsche e Volkswagen será feita em todo o mundo, à exceção dos mercados dos Estados Unidos e do Canadá. E diz que terá de atualizar o software nos carros com motores de seis e oito cilindros a gasóleo, das normas de emissões EU5 e EU6.

A Audi considera que este programa de recolhas vai contrariar eventuais penalizações aos seus veículos com motores a gasóleo. A Audi admitiu num comunicado que está a ser investigada pelo regulador alemão, considerando que "se as investigações tiverem mais consequências, a Audi irá implementar as soluções técnicas necessárias”.

Quanto à Mercedes, iniciou a 18 de julho um processo de recolha de três milhões de automóveis a gasóleo na Europa. Neste caso, o processo surge depois de uma investigação realizada pelo jornal Süddeutsche Zeitung e pelas televisõesWDR e NDR, que sustentaram que, entre 2008 e 2016, a Mercedes vendeu nos EUA e na Europa veículos com emissões poluentes superiores ao nível autorizadon pela lei.