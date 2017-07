Alunos na via profissional aquém da meta do Governo

Entre 2010 e 2015, 44% dos estudantes escolheram o ensino profissional

Tiago Miranda

Entre os anos letivos de 2010/11 e 2014/15, o número de jovens matriculados nas vias profissionalizantes do ensino secundário aumentou em 10.151, o que representa 44% dos estudantes, divulgou esta semana o Tribunal de Contas (TC). Por um lado, o número é bastante superior aos da viragem do século, por outro, a proporção fica aquém do objetivo definido por este Governo no Plano Nacional de Reformas, de 55%, e reflete um decréscimo em relação a 2014, em que os inscritos no plano profissional eram mais do que 45% do total.

A auditoria “Utilização de dinheiros públicos (nacionais e comunitários) na formação e as necessidades do mercado de trabalho: formação profissional secundária e pós-secundária não superior”, do TC, conclui, por outro lado, que nem sempre os cursos de formação com maior número de alunos se integram nas áreas consideradas prioritárias pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).

É preciso ajustar a oferta

Ao Expresso, a entidade informou que as ciências informáticas, a hotelaria e a restauração, os audiovisuais e a produção dos media, o comércio, a eletricidade e energia, bem como a metalurgia e a metalomecânica são as áreas com maior concentração de alunos nos cursos profissionais, de aprendizagem e de especialização tecnológica. São também estes os eixos considerados prioritários face às necessidades do mercado de trabalho. No entanto, opções como técnico de turismo ou de apoio à gestão desportiva, ou os cursos de técnicas de esteticismo-cosmetologia e de técnico especialista de tecnologia mecânica e de desenvolvimento de produtos multimédia têm prioridade baixa e receberam uma soma significativa de inscritos, entre 5% e 7%.

O TC recomenda, por isso, o “ajustamento da oferta formativa às prioridades de qualificações”. A indicação regular de áreas de interesse para as qualificações “é recente, evidenciando que o sistema de educação e formação profissional ainda se encontra numa fase inicial de adaptação da oferta formativa à evolução do emprego, limitando a análise da sua eficácia”, conclui o Tribunal de Contas.

Existe, ainda, outra “insuficiência”: é necessário acompanhar o percurso dos formandos, plano sobre o qual não existe informação consistente.