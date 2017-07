Acabaram os pagamentos em dinheiro vivo superiores a três mil euros

1 Qual o limite para pagamentos em numerário?

Os deputados aprovaram na quarta-feira, na votação final global na Assembleia da República, um diploma que estipula que “é proibido pagar ou receber em numerário em transações de qualquer natureza que envolvam montantes iguais ou superiores a €3 mil ou o seu equivalente em moeda estrangeira”. O texto foi aprovado pelo PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP e Os Verdes, com a abstenção do CDS e do PAN. A lei seguirá assim a proposta dos socialistas, que vai contra as recomendações do Banco Central Europeu, que defende um limite até €10 mil (previsto na diretiva comunitária sobre o branqueamento de capitais). Esse limite de €10 mil será válido apenas para não residentes, como, por exemplo, os turistas estrangeiros.

2 Como vamos saber quem controla cada empresa?

O Parlamento aprovou por unanimidade o texto final da proposta de lei do Governo que cria o regime jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpondo uma diretiva comunitária. Este registo será gerido pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e visa “facilitar a identificação das pessoas singulares que detêm o controlo de pessoas coletivas ou entidades equiparadas”, apoiando assim a prevenção do branqueamento de capitais. A lei consagra o acesso público aos “elementos essenciais respeitantes aos beneficiários efetivos”. Assim, os documentos de constituição de novas empresas deverão sempre indicar as pessoas singulares que detêm direta ou indiretamente as participações sociais. Quaisquer alterações têm de ser reportadas ao registo do IRN num prazo de 15 dias.

3 Que outras medidas há para combater a lavagem?

Também aprovado por unanimidade na Assembleia da República na quarta-feira foi o texto final da Proposta de Lei 72/XIII, da iniciativa do Governo, que contempla um conjunto de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Esta proposta inclui algumas das outras iniciativas aprovadas pelos deputados, como o já referido Registo Central do Beneficiário Efetivo, mas também prevê normas de proteção dos funcionários que comuniquem suspeitas de lavagem de dinheiro. Outra medida é que comerciantes que recebam pagamentos em dinheiro que estejam relacionados entre si e superem os €10 mil ficam cobertos pelos deveres de informação da nova lei.

4 Haverá maior cooperação fiscal internacional?

Sim. Outra iniciativa do Governo que foi votada favoravelmente esta semana foi a Proposta de Lei 73/XIII, que transpõe a Diretiva UE 2015/2376, relativa à troca automática de informações no domínio da fiscalidade. Sempre que um Estado-membro da União Europeia estabeleça um acordo fiscal, quaisquer países afetados deverão ser informados para poder reagir rapidamente.

Está previsto igualmente um conjunto alargado de obrigações de reporte de informação para as empresas. “O reforço da transparência é, assim, um elemento essencial para combater a erosão da base tributável e a transferência de lucros”, realça a proposta de lei. O diploma foi aprovado na Assembleia da República por unanimidade, em sede de votação final global.