Resultados da NOS impulsionam PSI20

Operadora viu os lucros dispararam mais de 50% e as suas ações estão a puxar a Bolsa portuguesa para cima. Títulos da EDP também estão em alta

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta, com as ações da NOS e da EDP a liderarem os ganhos, a subirem 0,98% para 5,474 euros e 0,74% para 3,012 euros, respetivamente.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, estava a avançar 0,22% para 5.326,78 pontos - com oito 'papéis' a valorizarem-se, dez a caírem e um inalterado -, depois de ter subido em 19 de junho até aos 5.330,60 pontos, um máximo dos últimos 18 meses.

Além dos 'papéis' da NOS e da EDP, os da Corticeira Amorim e da Galp Energia eram dos que mais subiam, estando a avançar 0,49% para 12,275 euros e 0,40% para 13,74 euros.

Na quinta-feira, a NOS anunciou que o seu resultado líquido subiu 52,5% no segundo trimestre, face a igual período do ano passado, para 40,4 milhões de euros.

Em sentido inverso, as ações da Pharol eram as que mais desciam, estando a cair 0,90% para 0,332 euros.

A cotação das unidades de participação da Caixa Económica Montepio Geral era uma das que estava a cair, 0,30% para 0,997 euros, abaixo do preço de um euro da Oferta Pública de Aquisição (OPA).

Em 04 de julho, o Montepio Geral – Associação Mutualista anunciou que pretende lançar uma OPA sobre a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), oferecendo um euro por unidade, sendo o valor total da oferta de 106 milhões de euros.

O Montepio Geral – Associação Mutualista diz no anúncio da OPA ser sua intenção promover o mecanismo de perda da qualidade de sociedade aberta (saída de bolsa), na sequência da transformação da CEMG em sociedade anónima, “cuja conclusão deverá ocorrer em momento posterior próximo ao encerramento” desta oferta.

Na Europa, as principais bolsas estavam em baixa pouco depois da abertura, numa sessão sem a publicação de indicadores macroeconómicos de relevância e depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter mantido as taxas de juro em 0%.

O BCE afirmou na quinta-feira que está disposto a aumentar ainda mais as compras mensais de dívida pública

e privada na zona euro, que são atualmente de 60.000 milhões de euros, "se o panorama piorar".

Em Nova Iorque, a bolsa em Wall Street terminou na quinta-feira com o Dow Jones a descer 0,13% para 21.611,78 pontos, depois de ter subido em 20 de julho até aos 21.640,75 pontos, um máximo desde que foi criado em 1896.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a subir para 1,1639 dólares, contra 1,1630 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em setembro, abriu hoje quase inalterado, a cotar-se a 49,32 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,04% do que no encerramento da sessão anterior.