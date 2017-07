Receitas da Vodafone crescem 4,6% até junho

De abril a junho, a operadora registou receitas de 246 milhões, com o impulso do negócio fixo. O segmento móvel mantém-se em queda

As receitas da Vodafone Portugal alcançaram 246 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal terminado em junho, mais 4,6% do que no mesmo período do ano passado. Se forem apenas analisadas as receitas dos serviços de telecomunicações (o que exclui, por exemplo, os proveitos realizados através da venda de equipamentos), a faturação atingem os 232 milhões de euros, o que traduz um aumento de 5,4%.

"Este desempenho revela uma aceleração do ritmo de crescimento de um dos mais importantes indicadores de negócio, o que se verifica pelo sétimo trimestre consecutivo", refere em comunicado esta sexta-feira Mário Vaz, presidente executivo da operadora.

O número de clientes móveis da Vodafone Portugal fixa-se em perto de 4,672 milhões. Destes, 1,467 milhões são clientes 4G (o que significa um aumento de mais de 60%, em termos anuais), sendo que "a utilização de dados móveis acelera 22,8% face ao trimestre anterior e 87,5%" em termos homólogos.

Voltou a ser o serviço fixo a impulsionar o negócio da operadora de telecomunicações. Segundo o comunicado da empresa, de abril a junho, "o negócio fixo regista uma vez mais um forte crescimento, com a base de clientes a aumentar 15,9%" em termos homólogos, "ultrapassando a barreira dos 600 mil".

Pelo contrário, o segmento móvel mantém a tendência de queda, com a Vodafone Portugal a registar uma redução de 2,4% no número de clientes móveis. No final de junho, eram 4,6 milhões.

No trimestre em análise, a operadora atingiu mais de 500 mil clientes a utilizar o serviço de televisão de última geração da Vodafone.

"O crescimento orgânico da empresa, o reforço da sua posição competitiva e a satisfação dos clientes testemunham a credibilidade e o sucesso da aposta da Vodafone no mercado português", refere Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal.

"No início do processo de convergência, a Vodafone contabilizava apenas 40 mil clientes de televisão. Hoje, mais de meio milhão de clientes legitima a superioridade do nosso serviço de televisão de última geração. A Vodafone, que este ano celebra o seu 25.º aniversário, mantém a promessa de continuar a olhar para o futuro com ambição e otimismo, entregando o melhor serviço aos seus clientes", conclui o gestor.