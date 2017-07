FMI aprova entrada no terceiro resgate à Grécia com exigências ao Eurogrupo

O Fundo aprovou na quinta-feira um pequeno empréstimo de €1,6 mil milhões a Atenas que só será materializado se os credores europeus avançarem com mais medidas de reestruturação da dívida helénica que é considerada insustentável. Relatório contém critica demolidora ao irrealismo das metas e projeções do Eurogrupo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou na quinta-feira à noite (madrugada em Portugal) a participação “em princípio” no terceiro resgate a Atenas, com um empréstimo pequeno de cerca de €1,6 mil milhões, que representa apenas 4% das três tranches de empréstimos já desembolsadas pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade desde agosto de 2015.

O empréstimo adicional do FMI ao governo de Atenas a ser desembolsado até 31 de agosto de 2018, quando finda o terceiro resgate, é uma facilidade de “precaução”, a ser usada apenas se a Grécia necessitar. Contudo, a linha de financiamento só se tornará efetiva depois dos credores europeus – leia-se luz verde da Alemanha no Eurogrupo - darem “garantias credíveis e específicas” que assegurem a sustentabilidade da dívida grega no longo prazo.

O Fundo espera que isso aconteça “nos próximos meses”. Os analistas consideram que o regresso ao debate do problema no Eurogrupo só se fará depois de novo governo em Berlim, após as eleições legislativas federais a 24 de setembro. Esse processo pode ser demorado. O próprio FMI reconhece que “o processo de alívio da dívida será difícil e poderá requerer mais tempo do que o desejável”. Mas avisa que tem de ser feito em tempo útil – além do mais, o resgate termina em agosto do próximo ano -, pois “todas as partes têm interesse em que seja concluído brevemente, já que o seu fracasso poderá afetar negativamente a situação económica da Grécia, implicando a necessidade de reabrir a negociação das políticas”.

Receita do Eurogrupo vai gerar nova situação explosiva

No relatório publicado esta quinta-feira, o FMI continua a considerar a dívida pública grega como insustentável, necessitando de medidas adicionais de “alívio” que vão para além das de médio prazo já prometidas pelo Eurogrupo nas reuniões de maio do ano passado e de junho deste ano.

"Mesmo tomando em conta essas medidas, a dívida permanece insustentável”, sublinha o FMI, que avisa que a dinâmica de sobreendividamento poderá tornar-se, de novo, “explosiva” a partir de 2030. “A Grécia não consegue restaurar a sustentabilidade da sua dívida apenas com os seus esforços”, escreve-se no relatório técnico.

As projeções do Fundo apontam para um pico da dívida pública grega em 183,2% do PIB em 2018 para depois baixar mais de trinta pontos percentuais até 2030, regressando, então, a uma escalada à medida que os empréstimos do resgate forem substituídos por nova dívida contraída no mercado que exigirá o pagamento de juros muito mais elevados. O rácio de sobreendividamento caminhará para um máximo histórico de 195% do PIB em 2060.

“Apesar de se terem reduzido as diferenças de pontos de vista entre os técnicos [do FMI] e os parceiros europeus da Grécia, não é credível uma estratégia de redução da dívida que se baseia em manter por um período prolongado níveis elevados sem precedentes de excedentes [orçamentais] primários ou de taxas de crescimento do produto”, diz claramente o relatório do Fundo.

Excedentes exigidos pelos europeus são irrealistas

Os técnicos do Fundo elaboraram um estudo de sustentabilidade da dívida grega e de análise das metas para a obtenção de excedentes orçamentais primários (excluindo o pagamento dos juros da dívida pública) pelo governo de Atenas e das medidas propostas pelo Eurogrupo que mostra o total irrealismo dos credores europeus.

Por isso, o FMI afirma que a meta de excedente primário de 3,5% do PIB a ser cumprida entre 2019 e 2022 deverá ser reduzida para um nível “mais sustentável” de cerca de 1,5%, “o mais rápido possível”. A meta de 3,5% é colocada pelo Eurogrupo já para 2018, mas o Fundo projeta apenas 2,2%.

A lógica da posição do FMI é simples: um nível de excedente primário mais baixo permite criar “um espaço orçamental”, realocando os ganhos na consolidação da despesa pública para apoio social, “protegendo os grupos vulneráveis”, investimento público e redução da carga fiscal, sublinha o FMI. A redução daquelas metas irrealistas é um dos pontos que o Fundo espera que sejam discutidos quando se reiniciarem as negociações sobre uma reestruturação mais profunda da dívida grega detida pelos credores europeus.

A posição do Fundo sobre o irrealismo das metas para os excedentes primários assenta num estudo cobrindo 90 países num período entre 1945 e 2015 realizado pelos técnicos do Fundo. Apenas em três casos – México, Noruega e República do Congo – se registou um excedente de 3,5% ou 4% do PIB durante uma década ou mais. Só em dois casos, atualmente membros da zona euro, se conseguiram excedentes de 3% durante 15 anos no caso da Finlândia (entre 1975 e 1990) e de 10 anos no caso da Bélgica (entre 1994 e 2004).

O motor é o crescimento não a consolidação orçamental

Mesmo médias de 1,5% do PIB durante uma década são “relativamente raras”, correspondendo apenas a 12,8% dos casos ocorridos em economias desenvolvidas da atual zona euro.

O motor central da obtenção desses excedentes é o crescimento económico elevado (2,7% em média, em termos reais), inflação entre 3 e 4%, níveis de desemprego abaixo de 10% e peso da dívida externa líquida inferior a 25% do PIB. Condições que não se vislumbram na Grécia, diz o relatório.

“Tudo isto sugere que períodos sustentados de excedentes primários elevados são baseados em crescimento económico e não em consolidações orçamentais consideráveis”, conclui-se preto no branco. Acresce, diz o estudo, que os países que o conseguiram usufruíram de uma política monetária independente (por terem banco central e moeda próprias). Mesmo assim, conclui o estudo, em 80% dos casos, o excedente primário deteriorou-se depois de consolidações orçamentais tão fortes.

A organização dirigida por Christine Lagarde sugere, por isso, uma estratégia mais ambiciosa do que a aprovada pelo Eurogrupo. Avança com a necessidade de nova extensão das maturidades, maior período de carência até ao início da amortização, e prolongamento do diferimento no pagamento dos juros. Propõe ainda “um mecanismo automático” que indexe o serviço da dívida ao andamento do crescimento económico.