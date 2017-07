Dívida. Juros abaixo de 3%

Os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos regressaram esta sexta-feira aos níveis que registavam antes da especulação nos mercados financeiros sobre as declarações de Mario Draghi em Sintra em junho

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos regressaram esta sexta-feira abaixo de 3% no mercado secundário da dívida soberana. A trajetória de descida abaixo daquele patamar regista-se desde a abertura dos mercados financeiros na Europa.

Pelas 12h45 (hora de Portugal), os juros haviam descido para 2,94%, o valor mais baixo desde 26 de junho, na véspera das declarações polémicas de Mario Draghi no Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra.

Certas frases proferidas pelo presidente do BCE em Portugal foram interpretadas pelos analistas e pelos investidores como apontando para uma decisão em breve de alteração na estratégia de comunicação do banco sinalizando a vontade de descontinuação do programa de compra de ativos, vulgo quantitative easing (QE).

A especulação nos mercados que se seguiu desde 27 de junho provocou uma subida generalizada das yields dos títulos e inclusive uma taxa de colocação superior a 3% no leilão de dívida portuguesa a 10 anos realizado a 12 de julho.

A reunião do BCE realizada na quarta e quinta-feira veio colocar um ponto final na vaga especulativa e os juros da dívida obrigacionista dos membros do euro entraram em trajetória descendente.

Os banqueiros centrais do euro decidiram, por unanimidade, não mexer na estratégia de comunicação - mantendo em aberto a possibilidade de estender no tempo e aumentar o volume mensal de aquisições de ativos, em caso de necessidade. E anunciaram que no outono, sem data predefinida, o conselho do BCE analisará o programa no quadro dos dados macroeconómicos que se verificarem.