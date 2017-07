Regulador aprova planos de investimento das distribuidoras de gás

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos acolheu positivamente os planos de investimento das distribuidoras reguladas de gás natural, recomendando ao Governo a aprovação das propostas das empresas.

Os planos prevêem no seu conjunto um investimento de 274 milhões de euros entre 2017 e 2021 para a melhoria da rede de distribuição de gás natural, valor que fica 2,5% acima do investimento proposto no anterior plano, que cobria o período de 2015 a 2019.

Este aumento está influenciado em grande medida por um investimento em novas unidades autónomas de gás (desligadas da rede principal de gasodutos), a realizar no Norte do país por parte da Sonorgás. Sem considerar esses encargos, o investimento quinquenal das distribuidoras de gás ficaria 11% abaixo do proposto no plano anterior.

Os projetos propostos pelas diferentes empresas reguladas apresentam variações distintas relativamente ao plano anterior: a EDP Gás Distribuição prevê investir 109,9 milhões de euros, menos 14,5%; as distribuidoras do grupo Galp baixam o investimento em 7,5%, para 109,8 milhões de euros; a Sonorgás corta em 77% o investimento na sua atual rede e a Tagusgás prevê aplicar 15,8 milhões de euros, mais 38%.

A ERSE nota, no seu parecer, que nada tem a opor a uma aprovação por parte do Estado (enquanto concedente) dos planos propostos pelas distribuidoras de gás, nomeadamente porque o impacto tarifário é muito próximo do zero. Além disso, frisa o regulador, durante a consulta pública sobre os planos os comentários recebidos foram “globalmente positivos”.

Ainda assim, o regulador da energia chama a atenção para a necessidade de o Governo ponderar, na decisão que venha a tomar de homologar ou não o plano de cada empresa, que cada uma das propostas tem as suas especificidades.

A ERSE realça, por exemplo, que o plano da EDP assume previsões de expansão da procura de gás natural mais otimistas que as da Galp. E diz ainda que importa avaliar se a queda no investimento das distribuidoras da Galp põe em causa o cumprimento dos mínimos de qualidade e de obrigações de serviço definidos nos contratos de concessão.