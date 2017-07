Quanto é que a CGD vai pesar no défice? A resposta chega em setembro

O impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no défice público deste ano vai ser conhecido já em setembro, avança o Eurostat. Numa nota sobre Portugal, incluída na publicação sobre as contas públicas na União Europeia e divulgada esta quinta-feira, o gabinete de estatísticas da UE diz que a discussão com Portugal sobre como registar a operação deverá estar concluída em setembro de 2017.

O saldo das contas públicas portuguesas no primeiro trimestre deste ano "não inclui qualquer impacto da recapitalização da CGD", destaca o Eurostat. E aponta que a recapitalização "deve atingir 4874 milhões de euros (4444 milhões ocorreram no primeiro trimestre de 2017), dos quais 3944 milhões ficaram a cargo do Estado português, ascendendo a 2,1% do PIB anual projectado".

"Dada a complexidade desta operação, está a decorrrer um diálogo e troca de informações entre as Estatísticas de Portugal e a Comissão Europeia (Eurostat) em relação ao seu registo nas contas nacionais", Uma discussão "que se espera que esteja concluída em setembro de 2017", revela o Eurostat.

Em junho, o Instituto Nacional de Estatística (INE), tinha avançado que a decisão do Eurostat em relação à forma como seria registada nas contas públicas a recapitalização da CGD tinha como prazo máximo março de 2018. Afinal, a decisão será conhecida bem mais cedo.