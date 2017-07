Nogueira Leite presidente da administração da Sociedade Ponto Verde

Gestor é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e está na administração de algumas empresas

António Nogueira Leite é o novo presidente do Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde (SPV), entidade responsável pela gestão do fluxo específico de resíduos de embalagens.

Atualmente é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, desde 1995 (onde já exerceu as funções de subdiretor e de presidente do Conselho Científico). Nogueira Leite exerce ainda o cargo de administrador da HipogesIberia e da EDP Renováveis, membro do Advisory Board da Incus Capital (Madrid) e presidente da Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar.

Gestor, administrador e consultor de empresas, António Nogueira Leite é economista de formação, com grau de doutoramento obtido pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. Integrou o XIV Governo Constitucional como Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças (1999-2000).