Banco do Japão ainda mais cético sobre subida da inflação

O banco central nipónico decidiu esta quinta-feira manter, por larga maioria, a politica expansionista pois considera que os riscos permanecem e que a meta da inflação de 2% só será atingida em 2020. É a primeira decisão importante do dia, em que também o BCE comunicará se mexe ou não na sua orientação

O comité de política monetária do Banco do Japão (BoJ) decidiu manter esta quinta-feira o quadro da sua política monetária expansionista, batizada desde 2013 por “acomodação quantitativa e qualitativa” (QQE, na sigla em inglês). Depois de dia e meio de reunião em Tóquio, os banqueiros centrais nipónicos não deram qualquer sinal de que abrandarão a política expansionista, ao contrário do que já sucedeu desde 2014 com a Reserva Federal norte-americana (FED) e do que se espera do Banco Central Europeu (BCE) até final do ano.

Foi a primeira decisão importante do dia no mundo dos bancos centrais, com os analistas e os investidores a virarem-se, agora, para a Europa, para a comunicação do BCE ao final da manhã e a conferência de imprensa de Mario Draghi ao início da tarde.

A maioria dos decisores do BoJ continua muito cética sobre a possibilidade da inflação japonesa se aproximar de 2% em 2017 e 2018 e, por isso, continua muito crítica em iniciar um ajustamento da política monetária no sentido de reduzir os incentivos que tem lançado sobretudo desde abril de 2013 no âmbito do QQE. Nas projeções que foram apresentadas esta quinta-feira a meta de 2% só parece ser alcançável no final do ano fiscal de 2019 que termina em março de 2020. O BoJ reviu em baixa as projeções de inflação para 2017 e 2018 em relação às apresentadas em abril passado. Elas desceram de 1,4% para 1,1% este ano e de 1,7% para 1,5% no próximo ano.

Por isso, o BoJ “continuará a expandir a sua base monetária até a inflação anual (todas componentes menos os alimentos frescos) exceder 2% e se manter de um modo estável acima desse objetivo”. Os dados mais recentes disponíveis para a inflação registam 0,4% em maio, o mesmo que no mês anterior. Fruto da política expansionista, os ativos do BoJ já somam, em final de junho, mais de 502 biliões de ienes, o equivalente a 3,9 mil milhões de euros, tanto como os ativos atuais da FED e abaixo dos 4,2 mil milhões do BCE.

Razões da cautela nipónica

Não só o ceticismo aconselha a prudência dos japoneses. A analise macroeconómica continua a ser marcada por riscos ‘descendentes’ na atividade económica e no comportamento dos preços, diz o comunicado do BoJ. O banco reviu, no entanto, em alta, as projeções de crescimento do PIB nipónico de 1,6% para 1,8% em 2017 e de 1,3% para 1,4% no ano fiscal seguinte. Apesar do crescimento económico, o BoJ aponta que continua a manter-se uma desconexão entre a melhoria da economia e a subida dos salários e dos preços internamente, que continua travada.

A taxa de remuneração dos depósitos dos bancos japoneses no banco central mantem-se em -0,1% (no caso da zona euro está em -0,4%), o volume de compras anual continua a um ritmo de 80 biliões de ienes (o equivalente a €620 mil milhões) e permanece firme a estratégia de gerir os juros dos títulos do Tesouro de modo a manterem-se perto de 0% (uma opção tomada em setembro de 2016). A decisão de hoje teve 7 votos a favor e 2 contra. Os dois dissidentes temem que a dupla estratégia empurre os juros da dívida para terreno negativo de novo. Um deles defendeu mesmo a subida da taxa de remuneração para terreno positivo.

Os juros dos títulos nipónicos a 10 anos estão em 0,074% no fecho do mercado financeiro asiático, abaixo do que se registava no final do mês passado, quando fecharam em 0,084%. A bolsa de Tóquio fechou esta quinta-feira em terreno positivo com o índice Nikkei 225 a registar ganhos de 0,58%.