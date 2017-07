Clima económico volta a subir em junho e atinge máximos de 15 anos

O Instituto Nacional de Estatística [INE] divulgou, esta quarta-feira, que o indicador de clima económico em Portugal prolongou, em junho, a subida registada desde o início do ano atingindo máximos de 15 anos, e o indicador de atividade económica voltou a subir em maio.

De acordo com o INE, o indicador de clima económico, calculado através de inquéritos a empresas de vários setores de atividade, subiu para os 2,1 pontos em junho [2,0 pontos em maio].

Já o indicador de atividade económica aumentou entre março e maio, após ter estabilizado em fevereiro e "prolongando a trajetória ascendente iniciada em agosto de 2016".

O indicador quantitativo do consumo privado aumentou em maio, dando continuidade ao movimento ascendente do mês anterior, com a evolução do indicador a refletir um contributo positivo mais intenso da componente de consumo corrente, tendo o contributo da componente de consumo duradouro estabilizado.

No mesmo mês, refere ainda o INE, o indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) aumentou, prolongando a expressiva trajetória ascendente iniciada em junho de 2016, em resultado do comportamento de todas as componentes, material de transporte, máquinas e equipamentos e construção, com destaque para esta última.