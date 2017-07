Relatório da comissão de inquérito à CGD admite eventuais “erros de gestão”

O relatório final da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco admite que "erros de gestão" poderão ter resultado em prejuízos para o banco estatal. Segundo o documento, com um total de 363 páginas, "não se pode descartar a existência de prejuízos resultado de erros de gestão do passado".

Outra das conclusões do relatório, que é esta terça-feira votado em sede da comissão, é a de que não existiram pressões por parte do accionista Estado para a aprovação de créditos.

A ausência de informação relevante, nomeadamente acerca dos maiores créditos concedidos, é apontado no relatório como um dos entraves ao apuramento dos factos por parte da comissão de inquérito.

"Não se detetou nenhum indício factual que tivesse existido pressão do acionista junto da CGD para a aprovação de operações de crédito", lê-se numa das conclusões.

O documento mereceu críticas por parte do PSD que defendeu a continuição dos trabalhos da comissão de inquérito. Este partido não apresentou propostas de alteração ao relatório final.

Luís Montenegro, líder parlamental do PSD, afirmou hoje em conferência de imprensa no Parlamento que "este relatório é indigno da função fiscalizadora da Assembleia da República" e classificou o documento como "sem valor político e democrático".

O banco público apresentou um prejuízo histórico de 1.859 milhões de euros em 2016. Em 2012 foi forçado a proceder a um reforço de capital de 750 milhões de euros e em 2016 avançou com uma mega operação de recapitalização de 5.000 milhões de euros.

O relatório final da comissão, a cargo do deputado socialista Carlos Pereira, é o resultado dos trabalhos daquela comissão de inquérito que se debruçou sobre a recapitalização da CGD e da sua gestão entre 2000 e 2016.

O documento preliminar havia sido apresentado no início do mês e foi entretanto sujeito a propostas de alteração por parte de vários partidos, excluindo o PSD que chegou a requerer a suspensão dos trabalhos da comissão até serem conhecidas decisões judiciais que se aguardam.

Decorre ainda no parlamento uma outra comissão de inquérito sobre a CGD, que analisa a gestão de António Domingues e a atuação do governo na nomeação e saída deste gestor.