Descodificador: Hey, Joe, grande coleção de dívidas

Porque é que os bancos deram ordem de penhora?

A CGD, o Millennium e o Novo Banco, os principais credores de Joe Berardo, deram ordem para penhorar 75% da coleção do empresário, por dívidas avaliadas em cerca de €500 milhões. Em causa está o facto de Berardo ter entrado em incumprimento, o que significa que deixou de pagar as prestações. Ao longo da década passada, Joe Berardo financiou-se em cerca de €400 milhões junto da Caixa Geral de Depósitos e do Millennium BCP, respetivamente, de acordo com os números divulgados. No Novo Banco, os empréstimos totalizam €200 milhões, enquanto o Santander Totta financiou um montante inferior a €100 milhões.

O que está em causa?

De acordo com o “Público”, a relação de Joe Berardo é diferente com cada um dos bancos. Foram dadas ordens de execução dos colaterais (ativos apresentados como garantia de pagamento de uma dívida), 40% imputados à CGD, 40% ao Millennium, e os restantes 20% ao Novo Banco. Entre os bens dados como garantia estão 75% dos títulos da Associação da Fundação Berardo (AFB), que detém a coleção de arte exposta no Centro Cultural de Belém, denominada Museu Coleção Berardo. No ano passado, a leiloeira Christie’s avaliou em €316 milhões a coleção de 862 obras de arte. O acordo de cedência foi renovado em novembro do ano passado por mais seis anos, até 2022.

Como se acumularam as dívidas?

O colapso dos mercados financeiros, em 2008, fez com que os títulos que serviam de colaterais (garantia) fossem desvalorizados. Em 2009, os três principais credores (Millennium BCP, CGD e Novo Banco) reestruturam a dívida. O Santander recusou-se a fazê-lo e informou que iria executar a dívida. Entretanto, a pedido de Berardo, o BCP emitiu uma garantia on first demand, passando a responsabilidade para o BCP. O então líder deste banco, Carlos Santos Ferreira, foi mais longe e transferiu créditos da Caixa Geral de Depósitos para o BCP, aumentado a exposição do banco a Joe Berardo. A partir de 2012, Berardo foi forçado a dar garantias adicionais, e os três bancos aceitaram os títulos da associação que tem a coleção de arte.

O que falta esclarecer?

Falta esclarecer se os títulos da Associação da Fundação Berardo, com que Joe Berardo reforçou os colaterais, são reconhecidos pelo tribunal como títulos executivos. Será difícil os bancos executarem as dívidas caso o tribunal não estabeleça um vínculo de propriedade da Associação da Fundação Berardo com as obras de arte da coleção. Segundo o “Público”, esta semana o Tribunal da Relação de Lisboa aceitou o pedido do Ministério Público para que o Banco de Portugal disponibilizasse informação sobre a relação da CGD com grandes clientes, entre os quais Berardo. De acordo com as conclusões do Ministério Público, há indícios de decisões erradas nos créditos na Caixa entre 2007 e 2014.