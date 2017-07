TAP retoma voos diretos para Abidjan e inaugura rota Acra/Lomé

TAP reforça componente africana com voos diretos para a Costa do Marfim, Gana e Togo

A TAP vai retomar na segunda-feira, dia 17, as ligações aéreas diretas entre Lisboa e Abidjan, capital económica da Costa do Marfim, e inaugurar o voo Acra (Gana)/Lomé (Togo) com ambas as operações esgotadas, disse à agência Lusa fonte da transportadora.

Para Abidjan, cujas ligações aéreas foram suspensas em 2000 na sequência da instabilidade política e militar que então se viveu na Costa do Marfim, a TAP prevê cinco voos semanais durante o verão e quatro no inverno.

Em 2000, 11 anos após dar início às operações com duas frequências semanais com Abidjan, via São Tomé, a TAP optou por suspender as ligações aéreas face ao que já então se vislumbrava conflito político-militar na Costa do Marfim, que decorreu entre 2002 e 2004.

A ligação a Abidjan regressa ao portefólio da TAP com o objetivo de "reforçar o posicionamento estratégico da companhia no continente africano"..

Integrada na mesma estratégia está também o início das operações da transportadora aérea para Lomé (Togo), onde chegará depois de uma escala na vizinha Acra (Gana) e terá quatro frequências semanais.

Destino de negócios e casa de muitos residentes nos países europeus, o Togo é um destino estratégico para a TAP e para o seu hub em Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa aos continentes africano e americano.

Com as novas rotas, a TAP passa a voar para 16 destinos em 11 países africanos.