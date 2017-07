10 propostas para Portugal não arder

Expresso publica o manifesto de seis especialistas que se reuniram para propor ao Governo dez medidas para atenuar o problema dos incêndios florestais em Portugal

José Miguel Cardoso Pereira, Francisco Cordovil, Tiago Oliveira, Paulo Fernandes, Henrique Pereira dos Santos e Pedro Bingre do Amaral reuniram-se para propor ao Governo dez medidas para atenuar o problema dos incêndios florestais em Portugal. Une-os o facto de pertencerem ao Centro de Conhecimento do Fogo Rural, dinamizado pela Universidade de Lisboa. São investigadores, pessoas da academia, do sector privado e da administração pública. Querem ver o problema dos incêndios debatido com fundamentação técnica e científica. Identificam soluções que há muito aguardam ver aplicadas e que podem melhorar o modo como se lida com os incêndios em Portugal. Inconformados com os grandes incêndios de Pedrógão Grande e Góis, acreditam que “há recursos financeiros e competência técnica para levar por diante estas propostas. Assim haja liderança política para transformar esta crise na oportunidade de mudança que a sociedade exige”.

