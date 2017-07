Bolsa. Corticeira Amorim em baixa. Impresa e Cofina em alta

Morte de Américo Amorim e compra da Media Capital marcam a sessão de hoje

A Impresa, fora do PSI-20, está hoje em destaque na Bolsa de Lisboa, com uma subida de 11,4%, para os € 0,419, depois do anúncio oficial da compra da Media Capital pela Altice, num negócio de 440 milhões de euros, mas a Cofina também reagiu em alta a esta operação no sector dos media, com uma valorização de 4,49%.

No PSI20, o principal indicador da praça lisboeta, a tendência é de baixa (0,07%), para os 5315,79, numa sessão marcada por ligeiras oscilações em sentidos diferentes nas bolsas europeias,

Entre as cotadas em baixa no PIS20 está a Corticeira Amorim, que perde 3,02% (€12,06) um dia depois da morte do empresário Américo Amorim.