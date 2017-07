Altice vai lançar um banco até 2019

A Altice, grupo francês que detém a Portugal Telecom (PT), quer entrar na banca até 2019. A notícia é avançada pela Reuters e pelo “Parisien” , que cita fontes próximas do processo.

O grupo liderado por Patrick Drahi pretende lançar um banco online nos países onde a Altice já está presente – França, Portugal, Bélgica, Suíça e Luxemburgo – que visa rivalizar a operação do Orange Bank. A instituição será denominada Alticebank e deverá iniciar atividade até à primavera de 2019.

A estratégia insere-se numa altura em que as operadoras de telecomunicações se mostram interessadas em entrar no mercado da banca digital, em resposta à tendência crescente dos clientes utilizarem os smartphones para efetuarem transações financeiras.

A operação necessita do aval do Banco Central Europeu (BCE) e segundo as mesmas fontes já tera sido pedido a autozação da Altice ao regulador. A instituição liderada por Mario Draghi escusou-se contudo a prestar declarações.

Por cá, a venda da PT à Altice tem dado origem a alertas por parte dos sindicatos, que convocaram para o próximo dia 21 uma greve geral frente ao Ministério de Trabalho e aos edifícios da PT em Lisboa (Picoas), Porto (Tenente Valadim), Coimbra (Calhabé), Funchal, entre outros.

Também o primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira no Parlamento estar preocupado com os postos de trabalho e o futuro da Portugal Telecom, na sequência da venda da operadora à francesa Altice.