Bolsa nacional volta a subir a par das bolsas europeias

A bolsa nacional abriu esta terça-feira a subir 0,45%, acima do que aconteceu segunda-feira. As principais subidas ocorrem no BCP, Nos, Sonae SGPS e EDP. As UP do Montepio mantém-se inalteradas nos €0,987 desde a semana passada

A Bolsa de Lisboa acordou hoje em terreno positivo pelo segundo dia da semana com o principal índice (PSI20) a subir 0,45%, para os 5.194.53 pontos. Entre os títulos no positivo estão a Nos a subir 1,49% para os €5,390, o BCP, a subir 0,33% para os €0,2414, a EDP a subir 0,95% para os €2,884 e a Sonae SGPS a valorizar 0,95% para os €0,953. No caso do BCP a subida ocorre depois do presidente do BCP, Nuno Amado ter dito que o banco está interessado na compra dos ativos do Deutsche Bank na Polónia, mercado onde o BCP está presente. Contudo, Nuno Amado também sublinhou que não há ainda qualquer decisão sobre se o BCP vai avançar, apenas está a olhar a operação. Entre os piores desempenhos estão a Novabase que descia 1,47% para €3,151, a Pharol que desvalorizava 0,65% para €0,306. A Unidades de Participação do Montepio mantêm-se praticamente inalteradas depois da subida da semana passada com o anúncio da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Associação Mutualista Montepio Geral. Antes do anúncio a cotação oscilava entre os €0,40 e os €0,50. Esta terça-feira está nos €0,9870. Na segunda-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa fechou no verde, subindo 0,33%, para 5.171,12 pontos, valorização em linha com a tendência verificada nas maiores praças europeias.