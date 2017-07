O que dizem os protagonistas do quinto Encontro Fora da Caixa

A competitividade para ajudar as empresas a destacarem-se esteve em destaque em mais uma conferência do ciclo organizado pela Caixa Geral de Depósitos, com o apoio do Expresso, e teve em Leiria um palco priveligiado. Saiba o que pensam as principais figuras

Na opinião de Jorge Manuel Cordeiro Santos, presidente do NERLEI, garante que em Leiria se "tenta fazer o que se deve fazer" Para o presidente do AICEP, Jorge Marques dos Santos, a capacidade que sente junto dos empresários para se adaptarem aos novos desafios é enorme Segundo Miguel Athayde Marques, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, "temos que introduzir nos nossos produtos um conteúdo tecnológico apreciável" O presidente da comissão executiva da CGD, Paulo Macedo, garante que faz parte da estratégia da Caixa Geral de Depósitos apoiar sem reservas as PME