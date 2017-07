Bruxelas aprova compra do Novo Banco pela Lone Star

A Comissão Europeia já aprovou a compra do Novo Banco pela norte-americana Lone Star, tendo concluído que a operação não levanta problemas ao nível do regulamento de concentrações da União Europeia.

A operação foi examinada no âmbito do procedimento simplificado de exame de concentrações, mas fica a faltar a apreciação de Bruxelas no que respeita ao cumprimento das regras de auxílios estatais.

Em comunicado, a Comissão diz que “prossegue as suas discussões com as autoridades portuguesas sobre um plano de reestruturação que garanta o regresso à viabilidade a longo prazo do Novo Banco”.