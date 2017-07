10.443 quintas e herdades à venda

Ter uma uma casa rodeada de terreno que se possa explorar é o sonho de muitos portugueses. Há quem compre este tipo de imóvel para primeira ou segunda habitação ou o encare como investimento para o desenvolvimento de atividade agrícola ou turística. Para as mais variadas opções e gostos há neste momento, no bpiexpressoimobiliario.pt, 10.443 quintas/herdades à venda distribuídas pelo país pelas quais são pedidos os valores mais díspares, podendo chegar a vários milhões de euros.

Setúbal tem atualmente em venda 1143 quintas e herdades, sendo o distrito com mais oferta deste tipo de imóvel. Segue-se-lhe Castelo Branco em segundo lugar com 1003 e Faro em terceiro com 923.

Na divisão territorial e no que respeita ao líder em oferta, vende-se no distrito de Setúbal, mais concretamente na freguesia e concelho de Palmela, uma quinta do ano 2000, com 240 mil m2 de área bruta e 208 m2 de útil. É uma propriedade vinícola, com seis hectares de vinha, com uma moradia em bom estado de conservação que conta com quatro quartos, sala com lareira e tem ainda piscina. Custa €1.650.000 e por estar no topo de uma elevação tem vista para o Parque Natural da Arrábida. No mesmo distrito, mas na freguesia de Azeitão, concelho de Setúbal, está em venda uma destas propriedades por €520 mil. Numa área de 6 mil m2 e além de três casas, tem ainda uma adega, garagem e oficina.

Ter uma casa nas ilhas

No distrito de Castelo Branco, mais concretamente na freguesia de Teixoso e Sarzedo, concelho da Covilhã, pode ser adquirida por €840 mil uma quinta com atividade de turismo rural na casa principal e 11 mil m2 de espaços verdes. Tem piscina, campo de ténis, casa para arrumos e estacionamento. Por um pouco menos, €76,5 mil, vende-se uma quinta com cerca de seis hectares, na freguesia de Inguias, concelho de Belmonte.

No top 3 da oferta o terceiro lugar pertence a Faro. Nesta zona geográfica, na freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo e por €300 mil pode ser comprado um terreno com casa para reconstruir. A área total da propriedade é de 57.340 m2. Ainda no sul, mas desta vez na freguesia e concelho de Silves, vende-se por €1 milhão uma quinta com cerca de nove hectares, árvores de fruto e ornamentais e duas casas reconstruídas recentemente.

Bragança com 63, o arquipélago da Madeira com 48 e os Açores com 43, são as três localizações com menos produto. Mas não faltam aqui oportunidades. Na ilha de São Miguel, na freguesia de Fenais da Luz, concelho de Ponta Delgada, vende-se uma casa em ruínas com 68 m2 de área e terreno com 2380 m2, propriedade pela qual é pedida a quantia de €115 mil. Já na ilha da Madeira e com €650 mil pode ser adquirida uma quinta com turismo de habitação e um terreno com 3500 m2 de área, situada na freguesia e concelho de Santana.

Por último, e no norte do país, no distrito de Bragança, na freguesia e concelho de Vila Flor está à venda uma quinta com 27 hectares com olival e vinha. Custa €5.350.000, tem um solar antigo que foi recentemente reconstruído e uma capela datada do século XIX.