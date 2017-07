Bolsas. Ásia e Europa no vermelho, depois de queda em Nova Iorque

Recrudescimento das tensões geopolíticas, mau desempenho nas tecnológicas nos Estados Unidos e na Europa, dúvidas sobre a política monetária norte-americana marcam final da primeira semana de julho

A quase totalidade das principais bolsas da Ásia Pacífico fechou no vermelho esta sexta-feira, depois das bolsas mundiais terem registado perdas de mais de meio por cento na sessão anterior. Na Europa, a abertura pelas 8h (hora de Portugal) registou quedas nas três principais praças, de Frankfurt, Londres e Paris. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 segue a trajetória negativa europeia.

Na Ásia, a maior queda no fecho desta sexta-feira registou-se na Bolsa de Sydney, com o índice ASX 200 a cair quase 1%. A mais importante bolsa asiática, Tóquio, encerrou com uma quebra de 0,27%. A exceção é a China, com Xangai a ganhar 0,17%. Em termos semanais, o maior recuo registou-se na bolsa de Hong Kong, com o índice Hang Seng a perder quase 1,5%.

Na Europa, a bolsa de Moscovo lidera as quedas esta sexta-feira.

Os mercados bolsistas ficaram marcados na quinta-feira pelo agravamento da tensão geopolítica na península coreana, pelo desapontamento dos investidores em Wall Street com o aumento pela terceira semana consecutiva dos pedidos de desemprego nos Estados Unidos e com as divisões dentro do comité de política monetária da Reserva Federal reveladas pelas atas da reunião de junho divulgadas esta semana.

Aviso ao G20: não há um minuto a perder

Na preparação para a reunião dos líderes do G20, que se inicia esta sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou no blogue da organização que “não há um minuto a perder”.

Christine Lagarde regozijou-se com o clima de otimismo com a retoma que dura há um ano, levando o FMI a apontar para um crescimento mundial de 3,5% este ano e no próximo, mas sublinhou que é necessária “prudência” e ação para reforçar o crescimento mundial e criar estratégias para “economias inclusivas”, pois há inúmeros riscos, estruturais (desigualdades, crescimento fraco da produtividade, envelhecimento da poulação) e mais recentes no horizonte.

A projeção feita em abril pelo FMI apontava para um crescimento mundial de 3,65% em 2018, pelo que poderá haver uma revisão em baixa. Recorde-se que, recentemente, o Fundo cortou nas previsões para o crescimento dos EUA em 2017 (de 2,3% para 2,1%) e no ano seguinte (de 2,5% para 2,1%), após ter concluído uma análise à economia norte-americana ao abrigo do artigo IV.

Entre os riscos mais recentes que podem provocar agitação nos mercados financeiros, Lagarde apontou o sobreendividamento das empresas, a situação do sector bancário na zona euro, a insustentabilidade da dinâmica de dívida privada e pública na China, e os desequilíbrios nas contas externas de algumas importantes economias, com défices e excedentes externos excessivos.

Wall Street e tecnológicas em queda

O índice mundial MSCI caiu 0,56% na quinta-feira, empurrado sobretudo pela queda de 0,96% do índice para as bolsas de Nova Iorque, com destaque para a descida de quase 1% no S&P 500 e para o recuo de 1% no Nasdaq, o índice da bolsa das tecnológicas. As maiores quedas envolveram a Intel, Cisco, Apple e IBM, entre os pesos pesados da tecnologia.

Na Europa, o índice Eurostoxx 50 (para as cinquenta principais cotadas da zona euro) perdeu 0,54%, fechando no vermelho pela terceira sessão consecutiva. O índice Eurostoxx 600, mais abrangente, caiu 0,67%. As tecnológicas registaram, também, uma má sessão na Europa, com o índice de referência para as 600 tecnológicas cotadas a recuar 0,8%. Siemens e Nokia perderam mais de 1% na sessão de quinta-feira.