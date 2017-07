Custo da dívida alemã em máximo de 18 meses, depois de divulgação das atas do BCE

Os juros das obrigações alemãs a 10 anos, que servem de referência para a zona euro, dispararam para mais de 0,5% depois de conhecida a ata da reunião do início de junho, que aponta para a possibilidade de retirar da comunicação a menção à extensão ou reforço do QE do BCE

Os juros (yields) das obrigações alemãs a 10 anos subiram esta quinta-feira acima de 0,5% depois de conhecida a ata da reunião de 7 e 8 de junho do Banco Central Europeu (BCE). Aqueles juros haviam fechado em 0,47% na sessão anterior.

A trajetória de subida já de vinha a verificar-se desde 27 de junho, quando frases de Mario Draghi no Fórum do BCE em Sintra foram interpretadas como apontando para uma discussão e decisão sobre uma futura descontinuação do programa de compra de ativos.

Desde o dia anterior às frases do presidente do BCE em Portugal, os juros das obrigações alemãs a 10 anos, que servem de referência na zona euro, já subiram 31 pontos base, 129% em termos relativos. Dispararam de 0,24% na véspera da intervenção de abertura pelo italiano no Fórum de Sintra, para 0,55% pelas 12h45 (hora de Portugal) de hoje, depois de conhecidas as atas.

As atas revelam que durante a reunião do início de junho, o BCE discutiu a possibilidade de rever na comunicação pública da sua política monetária a referência à possibilidade de extensão (por mais tempo) e reforço (do volume mensal de compras) do programa de aquisição de ativos, vulgo quantitative easing (QE).

No entanto, os banqueiros centrais repetem a necessidade de "cautela" nas alterações na orientação transmitida publicamente aos mercados financeiros.

A subida dos juros no mercado secundário da dívida soberana dos membros do euro ocorreu nitidamente a partir de 27 de junho, quando Draghi referiu que as causas da atual inflação abaixo da meta de 2% são "temporárias". A palavra "temporária", juntamente com a reafirmação de que o risco de deflação estava debelado e que as "forças reflacionistas" estavam em campo, provocou o movimento altista nos juros da dívida.

Para Portugal, as yields nas Obrigações do Tesouro a 10 anos subiram no mercado secundário acima de 3% desde as declarações de Draghi no final de junho em Sintra, tendo, depois, descido abaixo desse limiar na terça e quarta-feira desta semana, para voltarem a subir acima de 3% esta quinta-feira.

Recorde-se que o Tesouro português pagou 2,851% no leilão de junho da linha obrigacionista a 10 anos. Agora, em julho, deverá regressar a mercado obrigacionista com novos leilões. Caso volte a reabrir a linha a 10 anos, restará ver se a taxa de colocação se situará abaixo ou acima do que pagou em junho.