Os protagonistas do quarto "Encontro Fora da Caixa" em discurso direto

Na conferência organizada em Braga pela Caixa Geral de Depósitos a que o Expresso se associou, as empresas familiares na era da indústria 4.0 estiveram em destaque. Saiba o que acham algumas das figuras de relevo do sector

Para o economista José Manuel Félix Ribeiro, a indústria 4.0 é indicativa de uma mudança tecnológica mais profunda.

Na opinião do CEO do Grupo DST, José Teixeira, lidar com a pressão do talento e dos consumidores para garantir uma transição mais eficaz no meio deste processo não é fácil e deve ser acautelado.

Segundo Marques Mendes, ex-ministro e atual comentador da SIC, as empresas devem aproveitar a atual fase de estabilidade para investir.

Já o presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, garantiu que o banco está a trabalhar para estar mais próximo das pequenas e médias empresas no decorrer desta fase da Indústria 4.0.