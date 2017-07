Depósitos mais protegidos em casos de colapso da banca

Banco de Portugal propõe blindar depósitos em caso de insolvência e resolução de bancos

Maior confiança no sistema bancário. O objetivo é claro, o supervisor quer tirar da equação a possibilidade de os depositantes serem chamados a salvar bancos. Em caso de falência ou resolução, os depósitos acima dos 100 mil euros podem ser postos em causa, principalmente os de instituições públicas e grandes empresas (públicas ou privadas). Com esta nova medida essa possibilidade fica, na prática, quase afastada.

Para o efeito, o Banco de Portugal (BdP) enviou ao Ministério das Finanças uma proposta de alteração legislativa (anteprojeto) que visa atribuir à generalidade dos depósitos bancários uma proteção maior, de forma a evitar riscos sistémicos quando exista algum desequilíbrio por parte dos bancos ou mesmo rumores de que estes estão numa situação vulnerável, apurou o Expresso. Contactadas, as Finanças não responderam quando poderão avançar com esta iniciativa. Nestas situações a confiança dos depositantes num sistema de proteção mais alargado pode ajudar as instituições a não cair por razões de falta de liquidez.

