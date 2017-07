Como as rendas da EDP foram parar ao mercado irlandês

1 de julho de 2007. Foi há 10 anos que começaram a vigorar os CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual), as compensações que o Estado português assegurou à EDP para não beliscar o valor económico dos contratos de aquisição de energia (CAE) que a elétrica tinha desde 1995.

Portugal e Espanha estavam a liberalizar o mercado energético e a EDP, operador dominante na produção de eletricidade em Portugal, foi chamada a vender a energia das suas centrais em condições de mercado. Bom, aparentemente em mercado. Na prática, os CMEC garantiriam à EDP, ano após ano, uma rentabilidade pré-determinada, qualquer que fosse o preço de venda grossista.

Os CMEC, agora objeto de uma investigação do Ministério Público, que já constituiu sete arguidos (incluindo o presidente executivo da EDP, António Mexia), foram nos últimos anos muito criticados pela rentabilidade que a elétrica mantinha, mesmo em tempo de crise, quando a austeridade imposta pela troika veio diminuir o rendimento das famílias e tornar a fatura da energia mais cara (também devido à subida do IVA de 6% para 23%).

No final de 2011, o Estado vendeu 21,35% da EDP à China Three Gorges por €2,7 mil milhões, sem tocar no valor dos CMEC (o que podia prejudicar o encaixe da privatização). Em maio de 2012, o Governo baixou a taxa de juro aplicável aos CMEC (usando um mecanismo previsto desde 2004), reduzindo em €13 milhões por ano as receitas da EDP.

Já sob comando chinês, em 2012, a EDP intensificou a estratégia de reduzir a sua exposição à dívida tarifária e começou a titularizar os CMEC. Em três anos (de 2012 a 2014) encaixou antecipadamente €520 milhões de CMEC. Os primeiros dois negócios foram vendas diretas dos créditos ao BCP. A última operação foi feita entre Lisboa, Londres e Dublin.

Quem ganha

Em dezembro de 2014, a EDP cede à Tagus (sociedade de titularização do Deutsche Bank) €229 milhões relativos aos CMEC de 2012, que o Governo de então aceitou diferir para 2017 e 2018. A lógica é simples: a EDP ganha liquidez, porque recebe de imediato o montante que apenas iria recuperar futuramente pelas tarifas de energia; em contrapartida, quem compra os créditos beneficia dos respetivos juros.

A operação é estruturada pela Stormharbour Securities, empresa fundada em 2008 em Londres pelo português António Caçorino. Os assessores jurídicos são a Vieira de Almeida (pela Stormharbour) e a Morais Leitão (EDP). O pagamento dos créditos é feito através do BCP.

Os CMEC de 2012 dão origem aos títulos CMEC Volta Receivables, que a Tagus decide cotar na Irlanda (€100 mil cada obrigação), um mercado ao qual a EDP já tinha recorrido para emitir dívida. Os investidores (não discriminados pela Tagus nem pela elétrica) recebem um juro de 2,9% (€6,6 milhões por ano). Em 2016 a Tagus recebeu €50 mil de comissão de gestão dos títulos (que vencem em 2019).

Hoje a operação dos CMEC pesa apenas 2% nos créditos da Tagus (€9,5 mil milhões). No entanto, somando-a a outras seis titularizações de dívida tarifária da eletricidade em Portugal, a empresa do Deutsche Bank tem 24% da sua carteira exposta ao sector energético (€2,3 mil milhões). A maior exposição da Tagus é a créditos hipotecários adquiridos em 2010 à CGD.

A EDP não tem de momento mais nenhum crédito de CMEC passível de titularização, informou a elétrica ao Expresso.

Rendas excessivas

Em janeiro de 2012, o então secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes, recebeu da Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) um estudo apontando a existência de rendas excessivas. O estudo estimou que os CMEC garantiam à EDP uma taxa de rentabilidade bruta de 14,22%. Considerando um custo médio ponderado de capital de 7,55%, a CEPA apontava uma renda excessiva de 6,67%, equivalente a €165 milhões por ano. António Mexia sempre pôs em causa a credibilidade destas contas.

Também as duas centrais com CAE da década de 1990 foram visadas. A Tejo Energia e a Turbogás teriam rendas excessivas de €13 milhões e €8 milhões por ano, respetivamente. A ambas foi aberta em 2004 a hipótese de trocar os CAE por CMEC, mas recusaram. A principal razão: conservar um modelo de receita previsível (os CMEC tinham alguma volatilidade nos fluxos financeiros), para não pôr em causa o serviço da dívida das centrais.

O contrato da Tejo Energia (detida pela Trustenergy e pela Endesa) termina em 2021 e o da Turbogás (da Trustenergy) em 2024. A maioria dos CMEC da EDP terminam em 2024, mas há uma barragem com renda garantida até 2027.