Santa Casa de Lisboa mais próxima de entrar no Montepio

Associação mutualista, que controla o banco Montepio, assinou esta sexta-feira um memorando de entendimento com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assinaram esta sexta-feira um memorando de entendimento que possibilita a participação da Santa Casa no capital do banco da associação.

“O memorando agora assinado contempla a possibilidade de uma participação da SCML na Caixa Económica Montepio Geral, abrindo o caminho para a participação de outras instituições” no capital do banco, lê-se num comunicado divulgado pelo Montepio.

As duas entidades garantem estar interessadas com a “salvaguarda dos interesses e deveres de casa participante, que a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) seja uma instituição financeira da economia social, de referência no sistema bancário nacional”

Por último, as duas instituições comprometem-se também em analisar o entendimento noutras áreas, “nomeadamente a da saúde, nas suas diferentes vertentes, e a outras áreas de intervenção e apoio social.”