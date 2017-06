Risco de desagregação da zona euro em mínimo de quase três anos

A probabilidade de abandono do euro por um membro da zona da moeda única nos próximos 12 meses desceu para um mínimo desde setembro de 2014, segundo o índice de “rompimento” da firma Sentix. Grécia e Itália continuam com os riscos mais elevados

O risco de uma saída do euro nos próximos 12 meses por parte de um dos atuais 19 membros da moeda única desceu para 8,6% no final de junho, o nível mais baixo desde setembro de 2014, segundo o índice de “rompimento no euro” da firma alemã de consultoria Sentix. A trajetória tem sido descendente. Em maio, o risco estava em 11,4%.

O índice da Sentix baseou-se num inquérito a 963 investidores em junho e existe desde 2012, quando disparou para um máximo de 73% antes das declarações de Mario Draghi em Londres afirmando que o Banco Central Europeu (BCE) faria o que for preciso para defender o euro.

As razões da redução do risco em junho prendem-se com a perceção pelos investidores de um recuo político da vaga populista na Europa, nomeadamente com a vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais em França e com a eliminação da possibilidade de eleições legislativas antecipadas em Itália.O afastamento da turbulência política gerada pela crise no sector bancário transalpino foi outro factor de redução do risco, devido às decisões que o governo italiano conseguiu implementar mais recentemente para os dois bancos Veneto e Popolare, sem aplicar as resoluções bancárias mais duras derivadas da diretiva europeia. O acordo do Eurogrupo para o fecho do segundo exame ao terceiro resgate grego afastou, também, a possibilidade de uma nova crise aguda no verão gerada por um incumprimento de dívida ao BCE, ao Fundo Monetário Internacional e a credores privados por parte do Tesouro helénico.

O risco de saída da Grécia caiu de mais de 50% no verão de 2015 para 8,2% em maio de 2017 e 5,3%, agora em junho, o nível mais baixo desde 2012. O segundo risco mais elevado continua a ser atribuído a Itália. No entanto, aquele risco desceu de 20% no final de 2016 para 5,5% em maio e 4,6% em junho de 2017.

O risco de saída de Portugal está em 1,5%.

Apesar da descida do risco individual por país, a probabilidade de contágio na zona euro subiu de 34% em maio para 38% em junho, pois continuam a haver demasiados países da moeda única com problemas que poderão gerar a prazo eventos de crise e movimentos de contágio, segundo o painel de inquiridos pela Sentix.