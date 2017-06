EDP conclui venda de eólicas em Portugal à China Three Gorges

A EDP Renováveis anunciou esta sexta-feira a conclusão da operação de venda de uma participação de 49% numa carteira de ativos eólicos em Portugal. O comprador foi a China Three Gorges (maior acionista da EDP), que pagou 248 milhões de euros.

O negócio foi apresentado ao mercado a 27 de fevereiro deste ano (na altura o valor do negócio foi estimado em 242 milhões de euros), mas só agora ficou concluído. A China Three Gorges adquiriu 49% de uma carteira de parques eólicos com 422 megawatts (MW) de potência. Trata-se de empreendimentos que pertenciam à EDP desde 2015, resultantes da participação do grupo no consórcio Eneop.

A transação foi feita no âmbito do compromisso que a China Three Gorges assumiu no final de 2011, na privatização da EDP, no sentido de investir pelo menos 2 mil milhões de euros em projetos da elétrica portuguesa, além dos 2,7 mil milhões de euros pagos para ficar com 21,35% do capital da EDP.