Efeito Sintra. Hoje valorizou a libra, ontem foi o euro

Declarações do governador do Banco de Inglaterra no Fórum do BCE em Sintra provocam esta quarta-feira à tarde valorização imediata da libra em 0,5% face ao euro. Ontem foi a vez de declarações de Mario Draghi gerarem uma valorização do euro face ao dólar

“É provável que se torne necessária alguma retirada de estímulos monetários” por parte do Banco de Inglaterra (BoE), se a economia britânica continuar em trajetória ascendente, admitiu Mark Carney, governador daquele banco central em declarações iniciais no painel desta quarta-feira que fechou o Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra.

Depois de conhecida a intervenção de Carney, a libra esterlina reagiu de imediato valorizando-se 0,5% face ao euro. Quando o painel terminou em Sintra, depois das 16 horas (hora de Portugal), a libra tinha subido para 1,3865 euros, uma valorização de 0,8% em relação à abertura do mercado cambial desta quarta-feira.

O governador do BoE deu a entender que a tolerância para com a política monetária expansionista poderá estar a esgotar-se, dado que a inflação está claramente acima da meta oficial de 2%. Ela está acima de 2% desde fevereiro e atingiu 2,9% em maio. Na reunião deste mês, em Londres, a votação foi à pele, cinco a favor da manutenção do atual quadro de juros historicamente baixos (com a taxa diretora em 0,25%), incluindo o governador, e três contra, advogando uma subida. A próxima reunião realiza-se a 3 de agosto, quando, também, serão publicadas projeções económicas.

O painel que fechou o 4º Fórum anual em Sintra do BCE reuniu quatro pesos pesados da política monetária mundial: Haruhiko Kuroda, governador do Banco do Japão, Mario Draghi, presidente do BCE e anfitrião do evento, Mark Carney, o canadiano que é governador do Banco de Inglaterra, e Stephen Poloz, o governador do Banco do Canadá. O painel de balanço de conclusões do Fórum foi moderado pela governadora do Banco de Israel, Karnit Flug, que na sua intervenção inicial disse que a "necessidade é a mãe da invenção".

Ontem foi a vez de Draghi animar o mercado cambial

O mesmo ‘efeito Sintra’ já se havia verificado ontem, quando Mario Draghi sublinhou que o processo de reflação (de subida da inflação) na zona euro está em curso e que “as forças deflacionistas” foram afastadas. Esta ênfase foi interpretada pelos investidores como apontando para uma discussão próxima de ajustamento da política monetária.

O euro valorizou 0,7% face ao dólar após o discurso do italiano e fechou terça-feira em 1,13375 dólares, uma subida de 1,4% em relação à abertura do mercado cambial. Durante a sessão de ontem, o euro atingiu um pico de 1,13487 dólares, um máximo desde 18 de agosto do ano passado. Esta quarta-feira, o euro continuou a trajetória de valorização, tendo já chegado durante a sessão a valer 1,13843 dólares.

No entanto, Draghi deixou claro na sua intervenção que “no atual contexto em que as incertezas globais continuam elevadas, existem fortes razões para prudência no ajustamento dos parâmetros da política monetária, mesmo quando ela deve acompanhar a recuperação económica. Qualquer ajustamento deve ser feito gradualmente, e só quando a dinâmica de melhoria que o justifica parecer suficientemente segura”.