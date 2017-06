Juros da dívida regressam a 3%

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos fecharam esta terça-feira em 3,07% no mercado secundário. Desde início de junho que não ultrapassavam a barreira dos 3%. O movimento de subida abrangeu toda a zona euro

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português no prazo de referência, a 10 anos, galgaram esta terça-feira o limiar dos 3% no mercado secundário, o que já não se registava desde início do mês. Fecharam em 3,07%, uma subida de 16 pontos base em relação ao fecho da semana passada e claramente acima da taxa de colocação de 2,851% paga pelo Tesouro no leilão daquela linha de OT a 14 de junho.

O movimento de subida dos juros das obrigações no mercado secundário abrangeu esta terça-feira toda a zona euro. Os maiores aumentos em relação ao fecho da semana passada, naquele prazo a 10 anos, registaram-se com os títulos portugueses, irlandeses (mais 14 pontos base), franceses e italianos (mais 13 pontos base em cada um). No caso das obrigações italianas no prazo de referência, as yields regressaram ao patamar dos 2%, o que já não se registava há 12 sessões.