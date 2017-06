Bruxelas multa Google em €2,42 mil milhões

Google terá abusado da sua posição dominante no mercado de motor de busca, conferindo uma vantagem ilegal ao seu próprio serviço de comparação de preços, alega a Comissão Europeia, justificando a multa de 2,42 mil milhões de euros imposto ao gigante da Internet.

De acordo com a decisão de Bruxelas anunciada pela comissária Margrethe Vestager, responsável pela política da concorrência, a Google tem de pôr termo a esta prática no prazo de 90 dias ou incorre em sanções pecuniárias que podem ir até 5% do volume de negócios médio diário a nível mundial da Alphabet, a empresa-mãe da Google.

Em 2004, a empresa amercica entrou no mercado dos serviços de comparação de preços na Europa, com um produto inicialmente designado «Froogle», rebatizado «Google Product Search» em 2008 e que, desde 2013, tem vindo a ser chamado de «Google Shopping». Este serviço permite aos consumidores comparar produtos e preços em linha e encontrar boas ofertas por parte de retalhistas em linha de todos os tipos, incluindo lojas em linha dos fabricantes, plataformas (como a Amazon e a Ebay), e outros revendedores.

Ao dar destaque apenas ao seu próprio serviço de comparação de preços e relegando os dos concorrentes, a Google, segundo justufica Bruxelas, deu ao seu próprio serviço de comparação de preços uma vantagem considerável sobre os concorrentes.

A Google já respondeu através de Kent Walker, vice presidente da empresa, referindo que discorda das conclusões da Comissão Europeia e que vai "apresentar um recurso com a sua argumentação".