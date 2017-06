BP quer chegar às 450 estações de serviço em Portugal

Há três anos a BP Portugal lançou um plano de expansão que contemplava o objetivo de chegar aos 400 postos de combustível no nosso mercado. A meta foi cumprida mas a petrolífera não quer ficar por aí. "Continuamos muito atentos a todas as oportunidades", afirmou esta terça-feira Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal, à margem da apresentação do BP Statistical Review 2017, um estudo anual em que a companhia analisa o mercado energético global.

"Vamos agora a caminho dos 420 postos e vamos fechar este ano perto dos 450 postos", avançou Pedro Oliveira em declarações à imprensa após a apresentação do estudo da BP.

O crescimento virá essencialmente de oferta já existente. Embora a BP admita em alguns casos criar postos de raiz, Pedro Oliveira prevê que a maior parte do reforço resultará da decisão de operadores já em atividade passarem a fornecer combustíveis sob a bandeira da BP.

O gestor da filial portuguesa da BP admite também reforçar a experiência de parceria com o Pingo Doce para instalação de lojas de conveniência nas estações de serviço. Segundo Pedro Oliveira, o universo de localizações com potencial para acolher essa parceria aponta para "dezenas de lojas".