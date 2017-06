Amorim Turismo já tem jogo online

Após a Estoril-Sol, é a vez da Amorim Turismo entrar no jogo online. A empresa liderada por Jorge Armindo lançou hoje, 27 de junho, o Casinoportugal.pt, que se assume como "o primeiro operador de apostas online totalmente português, distinguindo-se no mercado por ter uma plataforma própria, desenvolvida por jovens empreendedores e alojada em território nacional".

O Casino Portugal tem por meta "vir a ser uma referência internacional na área do jogo e entretenimento online, com especial destaque nos países de língua portuguesa".

Segundo Jorge Armindo, presidente do conselho de administração da Amorim Turismo, “pretendemos perpetuar a prática de jogo responsável, com uma ampla oferta de produtos certificados de qualidade e com o acompanhamento de profissionais de excelência, nos países de língua portuguesa.”.

O desenvolvimento da plataforma informática para operar jogo online envolveu investimentos de cerca de 2 milhões de euros, na mesma ordem de grandeza do investimento realizado para as 100 máquinas novas de jogo do casino da Figueira da Foz da Amorim Turismo.

"Estamos a fazer história"

“Estamos a contribuir para colocar Portugal no mapa tecnológico. Oferecemos apostas desportivas à cota (pré-jogo e em direto) e em breve jogos de casino (fortuna ou azar), através de uma plataforma nacional muito evoluida mas de uso intuitivo", salienta António Laranjo, responsável pela criação da plataforma.frisando tratar-se de "trabalho inteiramente nacional, fator altamente diferenciador de todos os outros operadores, permitindo uma proposta de valor a longo prazo".

“Estamos a fazer história. Fazemos parte de uma nova vaga de empreendedorismo nacional e pela primeira vez, a nível mundial, existe uma plataforma de jogo online criada de apostadores para apostadores, certificada e homologada com carimbo totalmente Luso.”, Dr. Jorge Gonçalves, co-CEO Casino Portugal.

O grupo Amorim Turismo é detentor de cinco casinos em Portugal, designadamente o casino da Figueira da Foz e o casino de Troia, a que se soma uma participação de 32% dos casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa do Varzim.