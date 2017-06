Palavra aos protagonistas da Watson Portugal Summit 2017

A cimeira organizada pela IBM em parceria com o Expresso juntou figuras de vários sectores para discutirem o impacto da era cognitiva nas suas respetivas áreas. Veja o que têm a dizer

Para António Raposo de Lima, presidente da IBM Portugal, realçou a visão de liderança necessária para ir de encontro às mudanças trazidas por ferramentas como o Watson

Na opinião do vice-presidente e responsável europeu da IBM pela área do cognitivo, Christian Kirschniak, o Watson já está a ajudar profissionais de diversas áreas a serem "melhores especialistas"

Se a era cognitiva implica uma maior utilização das ferramentas digitais, podemos estar descansados quanto a esse ponto em Portugal. É um campo onde temos dado cartas, segundo a CEO da Luz Saúde, Isabel Vaz

O chef Kiko Martins não tem dúvidas que o lado criativo humano pode ser muito potenciado por estas ferramentas, embora haja coisas que nunca podem ser substituídas

De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a conferência foi muito importante porque no debate e apresentações associou-se a evolução do trabalho à criação de emprego

O diretor do IBM Research, Ullisses T. Mello não tem dúvidas que o aumento do número de dados disponíveis só pode redundar no desenvolvimento das ferramentas cognitivas