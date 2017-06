Défice orçamental das administrações públicas sobe para €697,8 milhões

De acordo com a síntese da execução orçamental até ao mês de maio, esta evolução ficou a dever-se a “um aumento ligeiro” da receita e “um acréscimo da despesa”

O défice das administrações públicas, apurado em contabilidade pública, subiu para 697,8 milhões de euros até maio, "um agravamento de 359,3 milhões de euros" face ao registado em igual período do ano passado, segundo a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com a síntese da execução orçamental relativa aos primeiros cinco meses do ano, esta segunda-feira publicada pela DGO, esta evolução ficou a dever-se aos "efeitos conjugados" de um "aumento ligeiro" da receita (de 0,2%) e de um acréscimo da despesa (de 1,4%).

Entre janeiro e maio, o saldo primário (que exclui os encargos com a dívida pública) foi "excedentário em 2.700,2 milhões de euros", menos 224,3 milhões do que o verificado em igual período do ano anterior.