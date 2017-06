Altice confirma negociações para comprar TVI

Dona da PT confirmou, este domingo, que está em negociações com o grupo espanhol Prisa para comprar a TVI. A informação surge um dia depois de o Expresso ter noticiado que já existe um acordo para esta operação e que o Governo está a par do negócio

A Altice confirmou este domingo que está em negociações com o grupo espanhol Prisa para comprar a Media Capital, dona da TVI. A informação, que surge um dia depois de o Expresso ter noticiado que já existe uma acordo para esta operação, foi enviada pela Altice à CMVM, na sequência de pedidos de esclarecimentos sobre este negócio.

No comunicado, a Altice refere apenas que "iniciou interlocuções exploratórias" com a Prisa tendentes "à potencial aquisição" da Media Capital, sem referir em que ponto se encontram as conversações em curso. Conforme o Expresso avançou na sua edição de sábado, no entanto, as negociações encontram-se já em fase bastante avançada, existindo mesmo um compromisso em relação ao valor do negócio - que deverá ficar abaixo dos 450 milhões de euros inicialmente pedidos pela Prisa.

Tal como o Expresso noticiou, o facto de o negócio estar praticamente delineado e poder ser formalmente anunciado nas próximas semanas já é, de resto, do conhecimento do Governo. Até porque em causa está a mudança de propriedade numa empresa que detém uma licença do Estado português para a emissão televisiva em sinal aberto. No caso, a TVI, que é líder de audiências.

Recuo na Santillana e regresso à TVI

O interesse da Altice na Media Capital não é novo e teve já vários avanços e recuos em ocasiões anteriores . O grupo franco-israelita tem historicamente interesse na compra de conteúdos e de activos de media nos países onde investe e desde que adquiriu a PT em Portugal já sondou várias empresas. Uma delas foi a Cofina - dona do "Correio da Manhã", CMTV, "Record" e "Negócios" - com quem a administração da PT Portugal chegou a ter um acordo de compra assinado. Mas a operação acabou por ruir à última hora, em finais de 2015, por decisão pessoal do patrão da Altice, Patrick Drahi.

Desde aí os responsáveis da operadora mantiveram contactos com outros potenciais alvos, mas foi a dona da TVI que se assumiu como o namoro mais recorrente. Pelo interesse não escondido da Altice em garantir um canal líder de audiências e, por inerência, um pólo de produção de conteúdos, como é o caso da Plural Entertainment, responsável pelas telenovelas e séries emitidas pelo canal de Queluz. E a esse interesse da Altice juntou-se sempre a necessidade de venda por parte da Prisa. Que se agravou sobremaneira nos últimos meses.

Isto porque o grupo espanhol mergulhou em 2010 numa forte crise financeira que a levou a ter de renegociar com a banca o pagamento de um passivo que chegou a superar os 5 mil milhões de euros.

Foi na sequência desse processo que o grupo se viu forçado a uma profunda reestruturação que conduziu à alienação de vários ativos. E se a Media Capital foi sempre colocada pela Prisa como um dos anéis a manter - até pela rentabilidade que a operação portuguesa continuava a apresentar -, as contingências do aperto financeiro na holding espanhola levaram os acionistas a forçar em várias ocasiões essa possibilidade.

No final de 2016, conforme antecipou em novembro o Expresso, a Prisa chegou mesmo a mandatar dois bancos de investimento para procurar novamente potenciais interessados na dona da TVI. E a Altice voltou a ser uma das empresas abordadas. Os contactos iniciais acabaram por não avançar, até porque a Prisa - que tem de assegurar um encaixe na ordem dos mil milhões de euros para pagamentos previstos à banca em 2018 - tinha também em curso, em paralelo, a possível venda da participação de 75% que tem na editora Santillana. Algo que acabou por não avançar: em maio a Prisa anunciou que rejeitava as propostas que tinha em mãos para a compra desse ativo, por considerá-las demasiado baixas.

Acto contínuo, na semana em que foi conhecido que a venda da Santillana fracassara, surgiram as primeiras notícias sobre a possível alienação da Media Capital. Em Espanha, o jornal "El Confidencial" anunciou que a administração da Prisa, pressionada pelos acionistas, mandatara o banco Morgan Stanley para encontrar compradores para a Media Capital, avaliando a empresa entre os 400 e os 450 milhões de euros. Na semana seguinte foi a vez de a Bloomberg dar conta do interesse da Altice em avançar para a compra da dona da TVI. Informações que levaram mesmo a CMVM a pedir esclarecimentos à Media Capital e à Altice.

Em Espanha a imprensa fez também eco do alegado interesse da Sonae (acionista da operadora NOS) em avançar para o negócio, o que a empresa desmente ao Expresso. Curiosamente, depois das últimas notícias do Expresso, ainda em 2016, sobre o interesse da Altice em comprar a TVI, Miguel Almeida, CEO da NOS, deixou claro que esse cenário mereceria forte reação da empresa. "Se a Altice comprar a TVI e os reguladores não fizerem nada haverá guerra”, disse em entrevista ao Expresso. Algo que foi interpretado como um piscar de olho a eventuais acordos de parceria com a Impresa, dona da SIC e do Expresso.

Fora de questão estará no entanto, segundo fontes do mercado, a possibilidade de a NOS "retaliar" diretamente, seja através de um "leilão" com a Altice para comprar a TVI - como aconteceu por exemplo na corrida aos direitos desportivos dos principais clubes portugueses, o que teve como consequência uma subida exponencial nos custos desse conteúdo -, seja através de uma tentativa de compra da Impresa.

Aliás, o próprio Miguel Almeida assumiu, nessa mesma entrevista ao Expresso, as suas dúvidas sobre se a eventual compra de um canal como a TVI ou a SIC por parte de operadores de plataformas de televisão paga como a NOS ou a MEO, da Altice, estaria de acordo com as regras da concorrência. Porque o princípio da universalidade no acesso a estes canais não poderá ser violado. Ou seja, mesmo que a Altice compre a dona da TVI, nunca poderá ter esse canal em exclusivo para os clientes da MEO. "Não nos parece que a AdC ou mesmo a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) possam viver tranquilas com um passo desses", defendeu.

E assim sendo, as fontes ouvidas pelo Expresso questionam mesmo o racional do interesse da Altice em comprar a dona da TVI. A não ser que os 400 a 450 milhões a que a Prisa colocou a empresa no mercado sejam entretanto reduzidos. Substancialmente.