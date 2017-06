Santa Catarina campeã no comércio

A Rua de Santa Catarina, no Porto, a mais concorrida da Invicta para o comércio de rua, é a artéria com o maior tráfego pedonal do País, com uma média de 4200 pessoas por hora no período de maior tráfego. A conclusão chega no estudo “Comércio de Rua em Lisboa e Porto” da consultora CBRE que coloca em segundo e terceiro lugar a Rua Augusta e a Rua Garrett, em Lisboa, com uma média de 3600 e 3100 pessoas por hora, respetivamente, no período de maior tráfego.

O turismo tem justificado este número significativo de visitantes em ambas as cidades, com o consequente impacto na abertura de lojas. Mas se em Lisboa existem vários destinos no âmbito do comércio de proximidade para as marcas internacionais abrirem os seus pontos de venda, no Porto, é a Rua de Santa Catarina que concentra o maior número de estabelecimentos, como confirmou Cristina Arouca, diretora de departamento de Pesquisa e Consultoria da CBRE.

Leia mais na edição deste fim de semana