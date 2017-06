Governo a par do acordo para a venda da TVI à Altice

O Governo já sabe que o grupo espanhol Prisa está em negociações avançadas com a Altice para a venda da Media Capital à dona da PT. As duas empresas não confirmam estarem em conversações, mas o Expresso sabe que os contactos aceleraram desde o final de maio, motivando várias reuniões nas últimas semanas em Lisboa e Madrid entre os advogados das duas partes.

O desenho do negócio entrou já na discussão dos últimos detalhes. E, embora se desconheçam os pormenores, o Governo português está a par de que a operação poderá ser formalmente fechada este verão. Não será apanhado de surpresa quando ela se concretizar. Até porque em causa está a mudança de propriedade de uma empresa que detém uma licença do Estado para a emissão televisiva em sinal aberto. No caso da TVI, é até líder de audiências. O Expresso sabe que entre a Altice e a Prisa há um compromisso face ao valor do negócio, porém não foi possível apurar qual o montante.

