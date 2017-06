Bolsas europeias. Terceira semana no vermelho

Os dois principais índices MSCI para a Europa registaram perdas esta semana. Lisboa no clube’ das maiores quedas semanais. Bolsas mundiais em terreno positivo puxadas pela Ásia e mercados emergentes

As bolsas europeias registaram perdas esta semana. É a terceira semana de junho no vermelho.

O índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, recuou 1,4% em termos semanais, situando-se no ‘clube’ de três mercados da zona euro que registaram maiores quedas no conjunto das cinco sessões, juntamente com o Bel 20 de Bruxelas (queda de 1,7%) e o Ibex 35 de Madrid (perdas de 1,2%).

O índice MSCI para a zona euro – 10 membros do euro, incluindo Portugal, mas excluindo, por exemplo, Grécia, por estar classificada nos mercados emergentes - perdeu 0,21% e o índice pan-europeu – para 15 economias desenvolvidas europeias, incluindo Noruega e Suíça fora da União Europeia - caiu 0,2%.

O Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas na zona euro) ficou neutro em termos semanais e o Eurostoxx 600 caiu 0,25%.

Dois bancos italianos à beira de resolução

A bolsa de Milão registou uma queda de 0,5% durante a semana e a situação poderá agravar-se com a decisão do Banco Central Europeu (BCE) em considerar os dois bancos italianos que têm estado em foco, o Veneto Banca e a Banca Popolare, como “em falência ou perto”, e sem planos de recapitalização credíveis, empurrando-os para uma “resolução”. A decisão do BCE já foi comunicada na sexta-feira após o fecho dos mercados financeiros.

A par do índice MSCI para os mercados fronteira (que ainda não têm condições para serem graduados para emergentes), os índices bolsistas para a zona euro e pan-europeu registam quebras desde início de junho. Ao contrário dos índices MSCI para os Estados Unidos e a Ásia Pacífico que registam ganhos mensais superiores a 1% e para os mercados emergentes que acumula uma subida de 0,63%.

Bom desempenho dos emergentes

O índice mundial MSCI ganhou 0,18% esta semana face a uma perda de 0,1% na semana anterior.

Nesta terceira semana de junho, os índices MSCI para a zona euro, pan-europeu e mercados fronteira registaram quebras. Pelo contrário, Estados Unidos, Ásia Pacífico e mercados emergentes acumularam subidas semanais e puxaram pelo índice mundial. A maior subida verificou-se no índice para os emergentes, que avançou 0,85%, à frente das subidas de 0,52% para a Ásia Pacífico e de 0,24% para os Estados Unidos.

O melhor desempenho semanal registou-se nas bolsas de Taipé, Jacarta, Grécia (que é considerada um mercado emergente), Moscovo, Xangai e Tóquio.

Boa semana para as tecnológicas

As duas mais importantes bolsas do mundo em Nova Iorque – o New York Stock Exchange e o Nasdaq (para as tecnológicas) - registaram ganhos semanais, mas os três principais índices mostraram comportamentos distintos. O Dow Jones 30 ganhou apenas 0,05%, enquanto o S&P 500 avançou 0,21%, e o Nasdaq subiu 1,8%.

Esta terceira semana acabou por registar ganhos para as tecnológicas dos dois lados do Atlântico Norte. O Nasdaq subiu 1,8%, com referido, e o índice de referência europeu para 600 cotadas tecnológicas ganhou 1,43%, depois de, na semana anterior, terem registado quedas de 0,9% e 2,23% respetivamente.

Preço do petróleo em queda

Os mercados financeiros continuam a estar marcados pela evolução do preço das commodities energéticas. O preço do barril de Brent caiu 3,6% durante a semana, tendo fechado em 45,66 dólares. Na sessão de quarta-feira, aquela cotação registou um mínimo de 10 meses. A evolução do preço da componente energética no índice de inflação é muito importante. A trajetória de descida dos preços do Brent desde maio exerce uma pressão desinflacionária. A inflação na zona euro caiu de 1,9% em abril para 1,4% em maio e aguarda-se para a próxima sexta-feira a divulgação pelo Eurostat da primeira estimativa para junho.

A nova crise do Golfo, agravada com um ultimato feito esta semana ao Qatar, e o falhanço do acordo da OPEP com a Rússia para a redução da oferta global estão a alimentar o pessimismo neste mercado. O grupo do Golfo que isolou o Qatar exige, agora, que Doha feche a estação Al Jazeera, encerre a base militar turca e corte relações com o Irão. O Kuwait tem servido de medianeiro entre o bloco liderado pela Arábia Saudita e o Qatar, mas as principais das 10 exigências do ultimato são inaceitáveis para Doha, segundo os analistas.

Algumas commodities registaram quedas semanais de preço superiores a 5%: milho, cacau e carne bovina.