Valor das vendas de casas no primeiro trimestre disparou 25,9%

O mercado imobiliário português está em alta, com aumento do número de habitações vendidas e um disparo no valor total das transações de janeiro a março de 2017. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos primeiros três meses de 2017 transacionaram-se 35 178 habitações, o que correspondeu a um aumento homólogo de 19,4%.

No entanto, para o mesmo período, o valor das vendas aumentou 25,9% em termos homólogos, tendo ultrapassado os 4,3 mil milhões de euros. Deste valor total, segundo o INE, 3,4 mil milhões são referentes a transações de alojamentos existentes.

No primeiro trimestre de 2017, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) cresceu 7,9% em relação a idêntico período do ano anterior, diz o INE.

No caso dos alojamentos existentes, os preços das habitações aumentaram 9,2%, que foi o mesmo aumento registado no trimestre anterior.

Nos alojamentos novos o aumento fixou-se nos 4,2%, que - segundo o INE - é "a taxa mais elevada desde o primeiro trimestre de 2016".

Em relação ao trimestre anterior, o IPHab aumentou 2,1%, "elevando para oito o número trimestres consecutivos com crescimento dos preços das habitações", refere o INE.