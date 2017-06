Défice sem Caixa atinge 2,1% no primeiro trimestre

Saldo nos primeiros três meses do ano baixou 1,2 pontos face ao trimestre homólogo de 2016. Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos ficou de fora, para já.

O défice orçamental atingiu 2,1% do PIB no primeiro trimestre deste ano, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). É uma descida de 1,2 pontos percentuais face ao trimestre homólogo do ano passado. Trata-se da primeira estimativa de défice deste ano em contas nacionais (o critério relevante a nível europeu). Até agora apenas tinham sido divulgados dados da execução orçamental mensal, pela direção-geral do Orçamento, que estão em contabilidade pública (ou seja, numa lógica de caixa).

Este valor não inclui ainda qualquer impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos que está a ser analisada. Refere o INE: “O valor total da recapitalização atingirá 4874 milhões de euros (4444 milhões de euros já realizados no 1º trimestre de 2017) dos quais 3944 milhões de euros foram suportados pelo Estado Português (o que corresponde a cerca de 2,1% do PIB). Tendo em consideração a complexidade desta operação, o INE está envolvido num processo de diálogo e de troca de informações com a Comissão Europeia (Eurostat) sobre o seu registo em contas nacionais."

A decisão final “terá como limite temporal março de 2018" quando for enviado ao Eurostat o primeiro reporte do défice de 2017.