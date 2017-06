Moscovici quer substituir Dijsselbloem no Eurogrupo e manter o cargo de comissário

Nas últimas semanas, quatro fontes oficiais de quatro organismos distintos da União Europeia avançaram ao site Politico que o atual comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, está empenhado em substituir Jeroen Dijsselbloem na presidência do Eurogrupo mantendo o seu atual cargo na Comissão Europeia.

A notícia está a ser avançada esta quinta-feira de manhã pelo jornalista de finanças do "Politico" Bjarke Smith Meyer, que refere que "a campanha [de Moscovici] não irá longe sem o apoio dos governos da Alemanha e de França", mas que se o conseguir, "esse será um passo concreto para a criação de um futuro ministro das Finanças da UE com poderes comparáveis aos da chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini".

"Se Moscovici tiver sucesso [e conseguir suceder a Dijsselbloem], só deverá permanecer nos dois cargos em simultâneo até janeiro", quando o mandato do atual chefe do Eurogrupo termina, explica o analista. Contudo, acrescenta Meyer, a intenção do comissário europeu em ocupar o lugar do holandês, a ser confirmada, "poderá ser um teste útil à ideia abrangente de expandir os poderes do comissário das Finanças".

Numa entrevista ao mesmo site que esta quinta-feira avança a notícia, Moscovici disse há uma semana que assumir esse papel duplo é um cenário para o qual "me tenho vindo a preparar". Contactado novamente depois dessa conversa para responder aos rumores sobre as suas intenções de suceder a Dijsselbloem, o comissário recusou-se a tecer comentários para já.

No início de junho, em entrevista ao jornal português "ECO", Moscovici reconheceu que Mário Centeno, ministro das Finanças de Portugal que é um dos favoritos à sucessão na chefia do Eurogrupo, é "muito competente" mas que, se vier a ocupar o cargo, "deve saber que provavelmente vai ter de assumir por vezes alguma distância da sua atual função" a nível nacional.

"A arbitragem que [o presidente do Eurogrupo] precisa de fazer não é necessariamente favorável ao seu próprio país", referiu o chefe das Finanças na Comissão Europeia de Jean-Claude Juncker. "Jeroen Dijsselbloem tem posições diferentes [no Eurogrupo] daquelas que assume enquanto ministro das Finanças da Holanda."