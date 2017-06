José de Mello com lucros de 114 milhões de euros em 2016

Resultado líquido consolidado do grupo passou de 63 milhões negativos em 2015 para 114 milhões de euros positivos no ano passado. A venda da Northwest Parkway, concessão detida pela Brisa nos Estados Unidos, influenciou “fortemente” este resultado

O grupo de José de Mello regressou aos lucros em 2016. De acordo com a síntese das contas consolidadas, que engloba 14 empresas e alguns subgrupos, totalizando 101 sociedades, o resultado líquido foi positivo em 114 milhões de euros, o que compara com os prejuízos de 63 milhões de euros registados em 2015.

As vendas, prestações de serviços e os outros proveitos operacionais ascenderam a 1.545 milhões de euros, o que representa um crescimento de 2,5% face aos 1.508 milhões de euros registados no período homólogo. Destacam-se os crescimentos de 36 milhões de euros na Brisa e de 26 milhões de euros na José de Mello Saúde. “Num contexto de recuperação da atividade económica em Portugal, este comportamento foi fortemente influenciado pelo crescimento das receitas de portagem nas autoestradas (+ 7%), bem como pelo crescimento da atividade de cuidados de saúde privados (+4,8%) e ainda pelo da atividade no segmento de cuidados de saúde públicos (+ 4,5%)”, lê-se no documento.

No final do exercício de 2016, o total dos proveitos operacionais (que incluem reversões de imparidades, amortizações e provisões) registou, face ao ano anterior, um acréscimo de 116 milhões de euros, explicado essencialmente pela reversão da imparidade relativa à concessão da Northwest Parkway (NWP), concessão detida pela Brisa nos Estados Unidos.

De acordo com a síntese, “as demonstrações financeiras consolidadas do ano de 2016 estão fortemente influenciadas pela assinatura, no início de dezembro, de um PSA (Purchase and Sale Agreement) com vista à alienação da totalidade da participação na NWP, operação concluída em 2017. Assim, procedeu-se à classificação dos ativos e passivos desta entidade como ativo detido para venda; esta operação permitiu, ainda, a reversão da totalidade das imparidades registadas no exercício de 2015.”

Os custos operacionais consolidados atingiram os 1.191 milhões de euros. Mas “é de salientar que, em 2016, o grupo prosseguiu um esforço de otimização da sua estrutura de custos, através de várias iniciativas de aumento de produtividade e racionalização de custos, o que aliado ao crescimento da atividade operacional, possibilitou um incremento de 2,3 pontos percentuais da margem do EBITDA, para 38%”.

Já o passivo consolidado atingiu um valor de 5.186 milhões de euros no final do ano, o que representa uma diminuição de cerca de 462 milhões de euros face ao ano anterior. “Nesta redução, destaca-se o decréscimo da dívida financeira – a 31 de dezembro de 2016 a dívida total bruta a instituições de crédito ascendia a 4.299 milhões de euros (uma diminuição de 466 milhões de euros face aos 4.765 milhões de euros registados em 2015), representando 83% do total do passivo consolidado”.

O grupo atua nas áreas de infraestruturas e mobilidade (Brisa), saúde (José de Mello Saúde) e indústria química (CUF). Mas também negócios de menor dimensão nos sectores do imobiliário e das soluções residenciais para a terceira idade.

Em 2016, investiu cerca de 115 milhões de euros, somando mais de 880 milhões de euros investidos desde 2010. “Grande parte destes investimentos foram feitos pela Brisa (53%), para melhorias dos serviços e aumento da segurança e do conforto para os seus clientes, e pela José de Mello Saúde (36%) para os projetos de expansão da sua rede de clínicas e hospitais”, refere a síntese das contas.