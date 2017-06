Exposição bancária dos acionistas chineses ao BCP e à TAP sob investigação

A exposição de grandes grupos empresariais chineses a operações no exterior e o eventual “risco sistémico” que podem provocar estão sob investigação, por ordem do regulador bancário chinês. A Fosun, acionista do BCP e da Fidelidade, e a HNA Group, acionista da TAP, são dois dos alvos

O regulador chinês pediu aos bancos do país informações sobre os empréstimos concedidos a empresas que fizeram importantes investimentos além-fronteiras, como a Fosun e a HNA, depois de a China registar no ano passado uma fuga recorde de capital. A investigação, revelou o Financial Times, foi ordenada pelo regulador da banca chinês, preocupado com eventuais "risco sistémicos" que poderá ter para o sistema financeiro a onda eufórica de investimentos feitos por grandes empresas privadas no exterior.

Segundo a agência de informação financeira Bloomberg, entre as empresas abrangidas pelo pedido da Comissão Reguladora do Setor Bancário Chinês (CBRC) constam a HNA, acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul, e a Fosun, maior acionista do BCP; dona da Fidelidade e da Luz Saúde.

Foram também pedidas informações sobre o grupo Wanda, a seguradora Anbang, que foi candidata à compra do Novo Banco, no verão de 2015, num concurso onde esteve também a Fosun, empresa liderada por Guo Guangchang. Está ainda na lista dos investigados a Xheijang Rossoneri, que faz parte do grupo que detém o clube italiano de futebol AC Milan.

A medida deverá levar a uma redução do investimento chinês no estrangeiro, isto já depois de uma queda homóloga de 56%, na primeira metade do ano, devido às medidas adotadas por Pequim para prevenir a saída de capital, diz a agência Lusa.

Mais de 12 milhões de euros de investimento

A China foi na onda de venda vivida em Portugal, na sequência da entrada da Troika, um dos principais investidores, comprando participações importantes nas áreas da energia (EDP/REN), dos seguros /Fidelidade), da saúde (Luz Saúde), da banca (BCP) e aviação (TAP). O investimento chinês em Portugal desde 2011 ultrapassou os 12 mil milhões de euros. O maior investimento foi na EDP, onde a China Three Gorges aplicou 2,7 mil milhões de euros.

A Fosun já aplicou em Portugal, onde também é um grande investidor em imobiliário cerca de 1,5 mil milhões de euros, a HNA subscreveu 30 milhões de euros em obrigações convertíveis da TAP.

Ao atingir alguns dos homens mais ricos na China, o Presidente chinês, Xi Jinping, poderá estar a enviar um sinal do seu compromisso em sanear o sistema financeiro do país, a poucos meses de um importante congresso do Partido Comunista Chinês. No âmbito destas "purgas", Guo Guangchang foi detido em 2015 e libertado poucos dias depois sem uma justificação.

Depois de o pedido da CBRC ter sido tornado público, as ações do Fosun International, que é o acionista maioritário do Millenium BCP e controla a Fidelidade e a Luz Saúde, afundaram 7,1% na bolsa de Hong Kong. Na bolsa de Xangai, as ações da subsidiária do grupo, a Shanghai Fosun Pharmaceuticals, recuaram 8,9%.

A CBRC pediu aos bancos para disponibilizarem informações sobre os empréstimos concedidos para investimentos no estrangeiro, sobretudo em propriedade, cinemas, hotéis, entretenimento e clubes desportivos, detalha a Bloomberg.

Os bancos terão que submeter a sua análise sobre os potenciais riscos destes investimentos e as medidas que têm preparadas para lidar com estes riscos.